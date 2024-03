La presencia femenina en la literatura de terror es innegable; sin embargo, a la hora de que se traducen obras al español, estas han quedado muy de lado, en el umbral de lo desconocido pero a la vez injusto según la editora de la Biblioteca de Carfax, quien se ocupa de darles visibilidad entre los lectores de habla hispana.

“Existen muchas escritoras dedicadas al género del terror desde siempre y la más famosa y respetada es Mary Shelley pero no todas fueron ella, hay varias que no tienen esa gran popularidad y que sentimos que no les han hecho justicia a la hora de traer textos al español”, dijo la editora de Biblioteca de Carfax, Shaila Correa en entrevista con este medio.

Por ello, esta institución española ha publicado a autoras como May Sinclair, Rosa Mulholland, Amelia B. Edwards, Edith Nesbit y más.

“En inglés, en su lengua natal no es difícil encontrarlas, sí son publicadas y la verdad es que a nosotras no nos cuesta mucho trabajo encontrarlas porque son de fácil acceso, pero si algún lector español leyera sobre ellas, hasta hace unos años, no podía tener acceso a éstas y aún así siguen habiendo obras escasas.

“Hay colecciones de literatura gótica de este estilo muy bastas pero si revisamos cuántas mujeres han publicado, han sido muy pocas, quizá nos podemos imaginar la razón, pero nosotras quisimos no sólo especializarnos en esta literatura pero nos pareció importante

visibilizar su trabajo entre los lectores de nuestra lengua”, continuó por su parte María Pérez, también editora de la Biblioteca de Carfax.

Esta decisión resultó en un gran acierto comercial para la editorial, pues aseguran que no han tenido problemas en encontrar un público para estos textos.

“La verdad es que no nos ha costado trabajo entrarlos en el mercado, posiblemente había mucha gente que ya conocía a las autoras, pero también había muchas más que no y creo que les ha parecido interesante descubrir textos de este tiempo”, destacó Pérez.

Asimismo, La Biblioteca de Carfax ha traído literatura de terror de actualidad y entre los que se encuentran autoras como Sarah Gran en su libro Acércate, una muestra interesante de horror de una posesión visto desde otro ángulo.

“Es una novela muy interesante porque a pesar de que existen acerca de posesiones, esta es completamente diferente porque son figuras femeninas las principales, una poseída y un demonio mujer y cambia el cómo la chica que experimenta la posesión logra identificarse con todos esos sentimientos de negatividad, quizá también es mala, apela a ese lado bueno y malo de la humanidad.

“En general nos gusta traer autores de actualidad con propuestas nuevas y frescas y esta novela además enseña que hay mujeres muy activas escribiendo cosas súper interesantes”, aseguró Correa.

Asimismo ambas editoras coincidieron en que es de reconocer que, a pesar de todo, hay gran presencia femenina en el mundo editorial independiente de España. “Las encuentras al mando de las editoriales, por eso no sólo nos referimos a las autoras, sino también a correctoras de estilo, editoras y creemos que la forma en lo que eso ha sucedido es muy orgánica, muestra que hombres y mujeres han tenido igualdad de interés y oportunidades para publicar”, finalizaron las autoras.