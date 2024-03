Salarios mayores a 20 mil pesos para los policías, un satélite mexicano en órbita y un libramiento al aeropuerto de Lagos de Moreno, Jalisco, son algunas de las propuestas novedosas de los tres candidatos presidenciales.

Las campañas arrancaron el pasado fin de semana con pocas propuestas innovadoras, pues la mayoría ya habían sido planteadas por otros candidatos presidenciales e incluso ya se han puesto en marcha en otros sexenios.

Gustavo López Montiel, doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research de New York, señaló que “ahora que ya pueden hacer propuestas, no hay nada novedoso”.

La candidata del Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, enlistó 100 compromisos en su primer discurso como candidata, entre los que resaltaron nuevas propuestas, como cancelar la reelección en cargos de elección popular a partir del 2030, pensión de adultos mayores al 50% para mujeres de 60 a 64 años y una beca universal a estudiantes de primaria y secundaria.

A su vez, la abanderada de Morena, PT y PVEM planteó un nuevo programa especial para madres embarazadas, poner un satélite mexicano en órbita y construir al menos 10 plantas de reciclaje de basura.

Respecto a las 100 propuestas de Claudia Sheinbaum, el experto consideró que se trata de una continuación de las políticas implementadas por el mandatario nacional y con innovaciones como la implementación de las energías limpias, lo que no tuvo auge durante este sexenio.

Abundó que las propuestas sociales sobre otorgar becas universales a estudiantes de educación básica, así como dar 50% de la Pensión de Adultos Mayores; es decir 3 mil pesos bimestrales, a mujeres de entre 60 a 64 años, buscan conservar la estructura electoral de Morena y aliados, para tratar de consolidar el voto de sectores que reciben estos apoyos.

Gustavo López aseveró que la candidata de Morena, PT y PVEM arrancó su campaña como estaba previsto, con un acto masivo para demostrar que tiene el músculo del movimiento de la Cuarta Transformación.

Por su parte, Xóchitl Gálvez, candidata de Fuerza y Corazón por México, propuso una agencia binacional de aduanas con la colaboración de Estados Unidos, así como homologar los salarios de policías locales a una cifra de 20 mil pesos mensuales y crear un Fondo Nacional de Víctimas.

La aspirante de Fuerza y Corazón por México retomó temas, como la creación de cárceles de alta seguridad con tecnología de punta, lo cual ya fue planteado por los gobiernos emanados del PAN. Además, Gálvez firmó con sangre su propuesta de no eliminar programas sociales y bajar la edad para otorgarlos a los 60 años.

Para el doctor en Ciencia Política, se trata de una estrategia mediática para mantenerse en la conversación pública y retoma la línea de otros candidatos, como Enrique Peña Nieto, de firmar ante Notario sus compromisos.

Respecto a sus propuestas, como una mega cárcel con tecnología de punta, son propuestas que ya se realizaron en anteriores sexenios e incluso se implementaron, sin cambios sustantivos.

“Ya hay cárceles en el país, si bien eso es un reclamo, primero hay que capturar a los delincuentes y procesarlos, ahí está el problema, una cárcel no tiene un efecto, sino hay primero un avance en el combate a la impunidad”, aseveró el experto.

Por su parte, Jorge Álvarez Maynez, candidato de Movimiento Ciudadano, propuso cerrar la refinería de Cadereyta, construir un libramiento al aeropuerto de Lagos de Moreno, Jalisco, una nueva estrategia de seguridad, sin dar mayores detalles, y regresar al Ejército a sus cuarteles.

Al respecto, el politólogo dijo que se trata de propuestas genéricas, debido a que el candidato de Movimiento Ciudadano ve, primero, como contrincante a Xóchitl Gálvez para tratar de posicionarse por encima de ella en la conversación pública.

En general , el doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research de New York consideró que el proselitismo comenzó como una carrera de dos, entre Xóchitl Gálvez, de Fuerza y Corazón por México, y Claudia Sheinbaum, de Juntos Sigamos Haciendo Historia, mientras que Jorge Álvarez, de Movimiento Ciudadano, busca acercarse al segundo lugar.