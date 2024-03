Los Broncos de Denver echaron de sus filas a Russell Wilson por mal desempeño.

Este 4 de marzo, los canales oficiales de la NFL hicieron el anuncio de que el mariscal de campo no jugará más con Denver tras dos años de estar en el equipo.

Lo propio hizo el equipo, que anunció que a partir del próximo 13 de marzo, el jugador no será más parte de la franquicia.

We’ve notified QB Russell Wilson that he will be released after the league year begins March 13.

A statement from GM George Paton and HC Sean Payton: pic.twitter.com/EJO5mNMjew

— Denver Broncos (@Broncos) March 4, 2024