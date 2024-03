Luego de que presuntamente Xóchitl Gálvez recibió un ramo ‘buchón’ de parte del personaje, ‘Flores El Patrón’ descartó que él se las haya entregado.

Este 29 de febrero, al finalizar su conferencia matutina, Xóchitl Gálvez recibió un ramo ‘buchón’ supuestamente de parte del personaje de TikTok.

Trascendió que el regalo corrió a cargo de simpatizantes de la candidata del PAN a la presidencia de la República.

El video se viralizó en redes sociales, sobre todo por la presunta aparición de ‘Flores El Patrón’.

‘Flores El Patrón’ desmiente relación con la política

Sin embargo, el propio personaje se pronunció al respecto e indicó que él no fue quien hizo la entrega del ramo de flores -conocido como ‘buchones’-.

“Sólo para aclarar, yo no le entregué flores a ningún personaje de la política mexicana que empiece con X (refiriéndose a Gálvez Ruiz)”, dijo en su cuenta de TikTok.

Agregó que en la cuestión de las ideas de la panista “pueden estar bien o mal, pero a mí no me interesa y como a mí no me interesa, no me presto para juegos políticos”.

Sin embargo, confesó que el servicio de las flores sí lo realizó.

“Pero de ahí a utilizar las redes sociales y mi imagen para un fin político, ¡jamás!”, finalizó ‘Flores El Patrón’ en su clip.

Indagan costo del ramo

Algunos internautas se dieron a la tarea de buscar el precio del ramo ‘buchón’ que recibió Bertha Xóchitl.

Los usuarios de las redes sociodigitales indicaron que el ramo tiene un costo aproximado oscila entre los 5 mil a 6 mil pesos, ya que el ramo cuenta con 300 rosas.

