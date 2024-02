Pese a no lograr la clasificación a Juegos Paralímpicos en París con la Selección Nacional de Futbol para invidentes, los jugadores mexicanos destacan el avance percibido durante el último año de actividades y hacen un balance para determinar en qué fallaron y después encarar una nueva olimpiada bajo el sueño de llegar a Los Ángeles 2028.

Aunque admiten como fracaso el no haber logrado el boleto a París, ambos seleccionados aseguran que la estructura actual tiene al equipo nacional en la línea correcta de trabajo, que al menos en el caso de Reynaldo Rivera, integrante del equipo, es la meta que se planteó desde hace un año. “Yo me propuse llegar por fin en 2023 a la selección y no solo lograrlo porque sí, sino competir por un sitio y jugar como titular, que fue lo que logré”, aseguró.

Más centrado en sus objetivos como deportista, que por haber llegado al club América, Reynaldo Rivera encabeza hoy a ese grupo de elementos experimentados que al menos en su caso, ya con 32 años, ve como un principal avance la llegada de nuevos elementos al representativo tricolor para ya generar una nueva sinergia en el equipo.



En entrevista, el capitalino hizo mención del largo recorrido que para él significó el llegar a Selección Mexicana, tras comenzar sus procesos de preselección desde 2014. “Apenas en agosto pasado fue mi primer campeonato mundial y ni yo me creía que estaba en la lista. Para mí estar en la lista final fue el haber cumplido un sueño y reto que tenía desde hace tiempo y ya en el parapanamericano logré jugar la mayor cantidad de minutos posibles”.

“Está selección está para todo. Si se lo propone, este equipo puede llegar muy lejos en el próximo mundial y quizás peleando una semifinal, mientras que a nivel continental una medalla de oro. A partir de ahí creo que es posible incluso disputar pronto una medalla en Juegos Paralímpicos”, destacó Rivera.



Por su parte y recién agregado al equipo mayor, tras conquistar la medalla de bronce en los Parapanamericanos juveniles de Bogotá 2023, Carlos Ramírez considera que aún pese a ser uno de los elementos más jóvenes con menos de 20 años el nivel que se percibe a nivel nacional es alto. “En selección la presión es mucha ya que hay jugadores con mucho talento”.



“No me esperaba llegar tan lejos y tan rápido, pero yo me mantengo entrenando para ser de los mejores en todos los equipos en los que esté, ya sea mi club, la selección juvenil o la mayor”, destacó el defensa tricolor.



Durante 2023, la Selección Mexicana tuvo participación en la Copa del Mundo, quedando eliminada en fase de grupos con dos unidades, tras empatar con Irán y Brasil.



En los Juegos Parapanamericanos de Santiago el conjunto mexicano finalizó en la quinta posición, por debajo de Brasil, Colombia, Argentina y Chile.



Dentro de los Juegos Parapanamericanos Juveniles en Bogotá, México obtuvo la medalla de bronce tras vencer a Colombia en el juego por dicha presea.