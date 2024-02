En días recientes, John Cena paralizó el mundo del internet tras anunciar su cuenta de OnlyFans, plataforma dedicada a vender contenido para adultos. Este hecho ha causado demasiado revuelo, ya que los fans del exluchador nunca imaginaron que algo así pudiera ocurrir.

Esta noticia recordó cuando Mandy Rose se hizo una cuenta de OnlyFans luego de haber sido despedida por la WWE. De acuerdo con algunos rumores, todo este show estaría provocado por el estreno de la cinta “Ricky Stanicky”.

Según el portal “Filmaffinity”, la nueva cinta de Amazon se tratará de una comedia sobre tres amigos que verán como en su época adulta, los errores de su pasado los verán alcanzados.

“Durante 25 años, tres amigos de la infancia se han inventado a un amigo imaginario para salirse con la suya siempre que lo necesiten. Cuando ya son adultos y la mentira de su amigo imaginario se ve comprometida, el trío es forzado a contratar a un actor para convencer a sus esposas de que Ricky Stanicky es una persona real”, se lee en la sinopsis de la película.

En esta cinta John Cena será el encargado de personificar al propio Ricky Stanicky y como parte de la estrategia publicitaria, el actor abrió su cuenta de OnlyFans.

Dicha cuenta te permite una suscripción gratuita para todos los interesados en ella y se espera que Amazon y los actores puedan subir contenido exclusivo sobre los avances y material especial de la cinta.

Al ingresar al perfil, aparece la leyenda “has encontrado la cuenta de OnlyFans verificada de Ricky Stanicky”, la cuenta tiene ya ocho publicaciones y más de 66 mil seguidores.

Inclusive, el propio Cena reveló que la plataforma intentó tirar la cuenta, ya que pensaron que se trataba de una broma, se espera que hasta el estreno de la película se siga actualizando el contenido en ella.

I really got locked out of X account because they thought my @OnlyFans was fake!

It’s not. It’s the real deal!

Teabagging, scissoring, creampies… and ALL FREE!https://t.co/fHBRDXn4DB

— John Cena (@JohnCena) February 29, 2024