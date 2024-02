La leyenda de la WWE, John Cena, sorprendió a sus fans tras dar a conocer que abrió su página azul.

Este jueves las redes explotaron luego de que el luchador profesional y exrapero estadounidense, John Felix Anthony Cena, conocido simplemente como John Cena, diera a conocer que se unió a las filas de la OnlyFans, la plataforma de contenido para adultos.

Fue mediante un curioso mensaje en su cuenta oficial de X, que Cena reveló que había creado su cuenta azul.

“Como nunca me has visto. Suscríbete en el enlace de la biografía”, escribió anexó a la imagen que compartió con fondo azul, en donde se ven dos ventiladores soplando unas virutas de papel.

Esta noticia no solo ha desatado una serie de reacciones entre sus fanáticos derivados de lo que pueda compartir el también actor, sino también por el nombre con el que se registró.

Y es que Cena utilizó el alias “Richy Stanick”, esto en honor al nombre de la serie de comedia estadounidense dirigida por Peter Farrely que tendrá su premier en Amazon Prime Video el próximo 7 de marzo.

En dicha entrega, John interpretará a Rod “Rock Hard”, un actor e imitador fracasado que ayudará a un grupo de tres hombres, que en la infancia se inventaron a un amigo imaginario para salirse con la suya siempre que lo necesitaban.

Sin embargo, la mentira los alcanza hasta ya de adultos, por lo que el trío se ve forzado a contratar a un actor para convencer a sus esposas de que Ricky Stanicky es una persona real.

En tanto que, John utilizó este nombre para su Only, pues lo veremos en la cinta, que es una película categoría R, es decir, para adultos, con cabello largo, peinada con trenzas y hasta portando faldas de colegio.

