En foro sobre el agua, candidatas morenistas de la megalópolis reiteraron la necesidad de crear un plan conjunto para enfrentar los problemas de la crisis hídrica actual y que no quede en planes sexenales independientes.

Durante la realización del “Foro Metropolitano Agua: Retos y Soluciones”, organizado por Grupo Ciudad Sin Muros, la candidata a la Jefatura de Gobierno capitalino, Clara Brugada, señaló que para hablar del problema del agua y sus soluciones es necesario hacerlo con una visión megalopolitana.

“Tenemos que rebasar esos planes sexenales cuando se trata de hacer que esta ciudad tenga futuro, que sea sustentable, y pensar en una política de Estado sobre el tema del agua también tiene que ver con una coordinación metropolitana, megalopolitana”, refirió Brugada

La morenista capitalina celebró la importancia de abordar el tema del agua como un derecho humano y no como una mercancía, resaltando que se puede prescindir de otras energías como el petróleo, pero no del vital líquido, y aprovechó para señalar que la Ciudad de México no se va a quedar sin agua en los siguientes meses.

“Esta ciudad no se va a quedar sin agua, eso es un invento (…) es mentira que hay un día cero en los próximos meses”, afirmó Brugada al señalar que la oposición explota y exacerba el tema para utilizarlo “como botín político”. “La ciudad misma puede hacer mucho pero no puede resolver en sí misma el tema del agua sin tener una visión megalopolitana, tenemos que tener una política de Estado a nivel Federal”, afirmó la candidata a la Jefatura de Gobierno.

Agradezco al Grupo Ciudad Sin Muros la invitación al Foro Metropolitano Agua: Retos y Soluciones, un espacio donde se convocó a un análisis serio e informado sobre el tema del agua, un recurso indispensable para la vida.#ClaraBrugada pic.twitter.com/6t6wk485gh — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 28, 2024

Además, Brugada expuso que el 75% de abastecimiento de agua de la capital proviene del manto acuífero, mientras que un 22% del abastecimiento viene del Cutzamala; por lo que, considerando las viejas políticas de traer y devolver el agua de zonas alejadas , expresó que es necesario repensar y rediseñar las formas en que se abastece la capital del país.

En este sentido, indicó que se requiere la participación de los gobiernos de Morelos, Estado de México y Ciudad de México, así como del de la República.

La exalcaldesa de Iztapalapa concluyó la necesidad de tener una política pública con visión de largo plazo; un nuevo modelo de gestión del agua; y pensar en el Bosque de Agua que llega desde El Ajusco hasta Morelos, el cual se necesita seguir reforestando y conservando, pues es una fuente de agua natural.

En su participación Margarita González Sarabia, candidata a la gubernatura de Morelos, coincidió en la necesidad de una visión de Estado para atender la problemática hídrica; además de refrendar el valor ambiental del Bosque de Agua de la Sierra del Ajusco-Chichinautzin, el cual beneficia a la entidad morelense y a la Ciudad de México.

EAM