Por medio de la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA por sus siglas en ingles) los elementos de la National Football League calificaron cuáles son los mejores equipos para militar, de acuerdo a distintos apartados de condiciones laborales, con base en lo que vivieron durante la temporada 2023.

Para su segundo año consecutivo en que la NFLPA promueve este ejercicio, se tomo en cuenta la experiencia diaria de los jugadores de todas las posiciones, en el que se califica lo siguiente:

Gimnasios

Campos de entrenamiento

Cafetería

Calidad de la comida

Vestuarios

Trato a las familias

Viajes

Interacción con entrenadores

Dueños del equipo

De acuerdo a lo dicho de la NFLPA en el ejercicio participaron al menos 1700 jugadores, dejando a relucir que los Miami Dolphins es considerado como el mejor equipo para laborar y los Washington Commanders figuran como el peor.

Entre los mejores también están Minnesota Vikings, Green Bay Packers, Philadelphia Eagles y Jacksonville Jaguars. Por su parte, los que se suman a la lista de los “peores” son Pittsburgh Steelers, New England Patriots, Los Angeles Chargers y Kansas City Chiefs.

Pese a las calificaciones, hay equipos que han brillado por sus contrastes, como es el caso de los Chiefs, que si bien está casi en lo más bajo de las observaciones, cuentan con la mejor aceptación hacía su coach Andy Reid, evaluado como el mejor de la liga; el peor va para Josh McDaniels de los Raiders, quien ya está despedido.

Las calificaciones fueron hechas con el sistema utilizado en Estados Unidos, que es el siguiente:

A+ es a: 97-100

A es a: 93-96

A- es a: 90-92

B+ es a: 87-89

B es a: 83-86

B- es a: 80-82

C+ es a: 77-79

C es a: 73-76

C- es a: 70-72

D+ es a: 67-69

D es a: 63-66

D- es a: 60-62

F es a: 50-59

F- es a: 0-49

Esta es la lista de los equipos y sus respectivas valoraciones

Arizona Cardinals

Dueño: F

Tratamiento a familiares: D+

Comida/Cafetería: D

Nutricionista: C

Vestidores: F

Sala de entrenamiento: C-

Cuerpo de entrenadores: B

Sala de pesas: C-

Coaches de acondicionamiento: C+

Viajes en equipo: C+

Entrenador en jefe: A-

Atlanta Falcons

Dueño: A-

Tratamiento a familiares: C

Comida/Cafetería: C

Nutricionista: A-

Vestidores: F

Sala de entrenamiento: B-

Cuerpo de entrenadores: A-

Sala de pesas: F

Coaches de acondicionamiento: F-

Viajes en equipo: C

Entrenador en jefe: C+

Baltimore Ravens

Dueño: A

Tratamiento a familiares: B-

Comida/Cafetería: C+

Nutricionista: B-

Vestidores: B-

Sala de entrenamiento: C+

Cuerpo de entrenadores: B-

Sala de pesas: B-

Coaches de acondicionamiento: B

Viajes en equipo: C-

Entrenador en jefe: B+

Buffalo Bills

Dueño: A-

Tratamiento a familiares: B

Comida/Cafetería: C

Nutricionista: D+

Vestidores: B+

Sala de entrenamiento: B

Cuerpo de entrenadores: B

Sala de pesas: A+

Coaches de acondicionamiento: A

Viajes en equipo: D

Entrenador en jefe: A

Carolina Panthers

Dueño: D

Tratamiento a familiares: B

Comida/Cafetería: B

Nutricionista: B+

Vestidores: C+

Sala de entrenamiento: C+

Cuerpo de entrenadores: A-

Sala de pesas: B

Coaches de acondicionamiento: A

Viajes en equipo: B-

Entrenador en jefe: A-

Chicago Bears

Dueño: B+

Tratamiento a familiares: C+

Comida/Cafetería: C

Nutricionista: C+

Vestidores: A-

Sala de entrenamiento: B+

Cuerpo de entrenadores: B

Sala de pesas: A

Coaches de acondicionamiento: B

Viajes en equipo: B

Entrenador en jefe: B

Cincinnati Bengals

Dueño: C+

Tratamiento a familiares: C+

Comida/Cafetería: C

Nutricionista: C+

Vestidores: A-

Sala de entrenamiento: B+

Cuerpo de entrenadores: B+

Sala de pesas: B+

Coaches de acondicionamiento: A-

Viajes en equipo: C

Entrenador en jefe: A

Cleveland Browns

Dueño: B

Tratamiento a familiares: D-

Comida/Cafetería: C+

Nutricionista: C+

Vestidores: D+

Sala de entrenamiento: C+

Cuerpo de entrenadores: B-

Sala de pesas: D

Coaches de acondicionamiento: B+

Viajes en equipo: D

Entrenador en jefe: B-

Dallas Cowboys

Dueño: B

Tratamiento a familiares: A-

Comida/Cafetería: B

Nutricionista: B

Vestidores: A

Sala de entrenamiento: C-

Cuerpo de entrenadores: D+

Sala de pesas: A

Coaches de acondicionamiento: B+

Viajes en equipo: C-

Entrenador en jefe: A

Denver Broncos

Dueño: A

Tratamiento a familiares: D+

Comida/Cafetería: B

Nutricionista: B+

Vestidores: D

Sala de entrenamiento: B-

Cuerpo de entrenadores: B

Sala de pesas: B

Coaches de acondicionamiento: C

Viajes en equipo: B-

Entrenador en jefe: A-

Detroit Lions

Dueño: B-

Tratamiento a familiares: B

Comida/Cafetería: C

Nutricionista: C+

Vestidores: B-

Sala de entrenamiento: B

Cuerpo de entrenadores: B

Sala de pesas: B+

Coaches de acondicionamiento: A-

Viajes en equipo: B

Entrenador en jefe: A+

Green Bay Packers

Dueño: A

Tratamiento a familiares: C+

Comida/Cafetería: B+

Nutricionista: B

Vestidores: B-

Sala de entrenamiento: B

Cuerpo de entrenadores: B

Sala de pesas: A

Coaches de acondicionamiento: A-

Viajes en equipo: B+

Entrenador en jefe: B+

Houston Texans

Dueño: B+

Tratamiento a familiares: B+

Comida/Cafetería: A-

Nutricionista: A-

Vestidores: B

Sala de entrenamiento: B+

Cuerpo de entrenadores: B+

Sala de pesas: B

Coaches de acondicionamiento: B

Viajes en equipo: B-

Entrenador en jefe: A-

Indianapolis Colts

Dueño: C

Tratamiento a familiares: D

Comida/Cafetería: C

Nutricionista: B-

Vestidores: B

Sala de entrenamiento: B-

Cuerpo de entrenadores: B-

Sala de pesas: C

Coaches de acondicionamiento: C

Viajes en equipo: D

Entrenador en jefe: A-

Jacksonville Jaguars

Dueño: A

Tratamiento a familiares: D-

Comida/Cafetería: B-

Nutricionista: B

Vestidores: A-

Sala de entrenamiento: A-

Cuerpo de entrenadores: B+

Sala de pesas: A

Coaches de acondicionamiento: B+

Viajes en equipo: B

Entrenador en jefe: A-

Kansas City Chiefs

Dueño: F-

Tratamiento a familiares: D+

Comida/Cafetería: C-

Nutricionista: F

Vestidores: F

Sala de entrenamiento: D

Cuerpo de entrenadores: F

Sala de pesas: C+

Coaches de acondicionamiento: C+

Viajes en equipo: D

Entrenador en jefe: A+

Las Vegas Raiders

Dueño: B+

Tratamiento a familiares: C+

Comida/Cafetería: B+

Nutricionista: A-

Vestidores: A-

Sala de entrenamiento: B+

Cuerpo de entrenadores: B

Sala de pesas: A+

Coaches de acondicionamiento: A-

Viajes en equipo: C

Entrenador en jefe: D

Los Angeles Chargers

Dueño: C+

Tratamiento a familiares: F

Comida/Cafetería: F

Nutricionista: B

Vestidores: F

Sala de entrenamiento: D+

Cuerpo de entrenadores: C+

Sala de pesas: D+

Coaches de acondicionamiento: C+

Viajes en equipo: D-

Entrenador en jefe: D

Los Angeles Rams

Dueño: C+

Tratamiento a familiares: D

Comida/Cafetería: D

Nutricionista: C+

Vestidores: D+

Sala de entrenamiento: C-

Cuerpo de entrenadores: B

Sala de pesas: C-

Coaches de acondicionamiento: A-

Viajes en equipo: B-

Entrenador en jefe: A

Miami Dolphins

Dueño: A+

Tratamiento a familiares: A-

Comida/Cafetería: A

Nutricionista: A

Vestidores: A

Sala de entrenamiento: A

Cuerpo de entrenadores: A-

Sala de pesas: A+

Coaches de acondicionamiento: A

Viajes en equipo: A

Entrenador en jefe: A

Minnesota Vikings

Dueño: A+

Tratamiento a familiares: A

Comida/Cafetería: B+

Nutricionista: A

Vestidores: A

Sala de entrenamiento: A-

Cuerpo de entrenadores: B

Sala de pesas: A

Coaches de acondicionamiento: A

Viajes en equipo: A-

Entrenador en jefe: A+

New England Patriots

Dueño: D+

Tratamiento a familiares: F-

Comida/Cafetería: B-

Nutricionista: B-

Vestidores: C-

Sala de entrenamiento: C

Cuerpo de entrenadores: B-

Sala de pesas: F

Coaches de acondicionamiento: C-

Viajes en equipo: D

Entrenador en jefe: B-

New Orleans Saints

Dueño: B+

Tratamiento a familiares: D+

Comida/Cafetería: F

Nutricionista: B-

Vestidores: B

Sala de entrenamiento: B+

Cuerpo de entrenadores: B

Sala de pesas: B

Coaches de acondicionamiento: A-

Viajes en equipo: B

Entrenador en jefe: B-

New York Giants

Dueño: B+

Tratamiento a familiares: C

Comida/Cafetería: B

Nutricionista: C+

Vestidores: C+

Sala de entrenamiento: B

Cuerpo de entrenadores: A-

Sala de pesas: B

Coaches de acondicionamiento: B+

Viajes en equipo: B+

Entrenador en jefe: A-

New York Jets

Dueño: B-

Tratamiento a familiares: D-

Comida/Cafetería: C-

Nutricionista: D+

Vestidores: C-

Sala de entrenamiento: C-

Cuerpo de entrenadores: C

Sala de pesas: B-

Coaches de acondicionamiento: B-

Viajes en equipo: C

Entrenador en jefe: B

Philadelphia Eagles

Dueño: A

Tratamiento a familiares: C

Comida/Cafetería: A

Nutricionista: B

Vestidores: B-

Sala de entrenamiento: B+

Cuerpo de entrenadores: A-

Sala de pesas: A-

Coaches de acondicionamiento: A-

Viajes en equipo: C

Entrenador en jefe: A

Pittsburgh Steelers

Dueño: F

Tratamiento a familiares: F-

Comida/Cafetería: B-

Nutricionista: D

Vestidores: F

Sala de entrenamiento: D+

Cuerpo de entrenadores: C

Sala de pesas: C

Coaches de acondicionamiento: B+

Viajes en equipo: D

Entrenador en jefe: A

San Francisco 49ers

Dueño: A-

Tratamiento a familiares: A-

Comida/Cafetería: A-

Nutricionista: B+

Vestidores: B+

Sala de entrenamiento: C

Cuerpo de entrenadores: B-

Sala de pesas: B+

Coaches de acondicionamiento: B+

Viajes en equipo: C+

Entrenador en jefe: A

Seattle Seahawks

Dueño: C+

Tratamiento a familiares: C

Comida/Cafetería: B

Nutricionista: B+

Vestidores: B

Sala de entrenamiento: C

Cuerpo de entrenadores: C+

Sala de pesas: B

Coaches de acondicionamiento: A-

Viajes en equipo: C

Entrenador en jefe: A

Tampa Bay Buccaneers

Dueño: D-

Tratamiento a familiares: F

Comida/Cafetería: C-

Nutricionista: B

Vestidores: C-

Sala de entrenamiento: B-

Cuerpo de entrenadores: B

Sala de pesas: B

Coaches de acondicionamiento: A-

Viajes en equipo: F

Entrenador en jefe: B-

Tennessee Titans

Dueño: B+

Tratamiento a familiares: D+

Comida/Cafetería: B

Nutricionista: B

Vestidores: C+

Sala de entrenamiento: C+

Cuerpo de entrenadores: B

Sala de pesas: B+

Coaches de acondicionamiento: B+

Viajes en equipo: F

Entrenador en jefe: B+

Washington Commanders

Dueño: B

Tratamiento a familiares: F-

Comida/Cafetería: D+

Nutricionista: B-

Vestidores: F-

Sala de entrenamiento: F-

Cuerpo de entrenadores: F

Sala de pesas: C

Coaches de acondicionamiento: A

Viajes en equipo: F

Entrenador en jefe: C

