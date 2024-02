En redes se viralizó un video que muestran cómo una manicurista dejó de lado los diseños “buchones” en las uñas postizas para demostrar su amor por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En los últimos días, el mandatario de México, López Obrador, ha sido severamente criticado luego de haber exhibido en la mañanera el teléfono de una periodista del NYT, que le solicitaba una entrevista sobre un reportaje que liga presuntamente a colaboradores suyos con el narcotráfico en las elecciones de 2018, por lo que tras el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), inició una investigación de oficio contra el mandatario, por atentar contra su dignidad y su privacidad; sin embargo, pese a los recientes señalamientos, una manicurista dejó plasmado el “amor” y admiración por el Presidente.

A través de TikTok, Karla Carlos (@kcarlakcarlos) compartió un video que muestra el paso a paso de cómo se realizó unas uñas postizas personalizadas con el rostro de AMLO, debido a que lo “ama”.

“Está, tampoco la tienes, tienes el espejito Nails no, ¿verdad? Espejito, espejito, ¿quién es el presidente más bonito? , nada más para que me dé una beca, no es cierto, señor AMLO, aquí lo amamos y somos sus fans, todos los días vemos las mañaneras. La verdad que hice a Andrés Manuel porque el sábado va a ser el cumpleaños de mi señor padre, que me procreo, el que me vio nacer”, mencionó Karla.

Asimismo, mencionó que decidió realizarse dicho diseño debido al cumpleaños de su papá, quien es su fiel admirador, tan es así que su fiesta sería con temática de él.

“Qué bonito, jamás me imaginé hacer una fiesta de pejecito, sin envidias, perra, sin envidias. Yo sé que tú no tienes estas uñas ni nunca las vas a tener”, refirió mientras se realizaba un “squishmallow”, debido a que es la señora tendencia, y dicha técnica es el top por ahora.

Posteriormente, mostró cómo detalló la cara de “cabecita de algodón”, a quien ama y le dedicó una canción, pese a que la gente lo critique.

Como era de esperarse, el video rápidamente se viralizó, pues ha alcanzado 2 millones 200 mil reproducciones, 172 mil 800 me gusta y diversos comentarios, en los cuales, si bien algunos se pronunciaron en contra de la imagen, la mayoría expresaron su admiración por la perfección en el dibujo.

“Peña ha sido el más bonito”

“Soy esa que no tiene beca, pero no importa igual amo a AMLO”

“Seguida porque es Amlover”

“Así iré a las votaciones”

“Ser funcionario de casilla con esas uñas”

