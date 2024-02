Con el apoyo de un equipo de expertos abogados y terapeutas, cuyo giro tiene que ver con las relaciones de pareja y el divorcio, Billy Rovzar se dio a la tarea de crear el guión de la serie Un Buen Divorcio, en donde se da permiso de hacer uso de la ironía para contar una historia desde el lado de quienes su trabajo es evitar la ruptura matrimonial, asegura.

“Siempre me llamó la atención el saber cómo es que las personas que trabajan en los divorcios ven a sus propias relaciones, pero también cómo ven a sus clientes y si los consideran como fracasados en las relaciones maritales.

“Aunado a ello está la situación de que esta pareja son abogados, son personas exitosas, pero cuando en el capítulo uno se piden el divorcio, la vida de Mónica se viene abajo porque en su espalda cargan varios pesos, incluido el de no fallarle a su figura paterna y a sus hijos”, contó en entrevista con este medio Billy Rovzar.

Esta serie representa el debut de Rovzar como escritor, y se decidió a dar el paso con esta producción inspirada en su vida personal.

“Experimenté un buen divorcio con la madre de mis hijos y gracias a ello ahora tengo también un gran matrimonio, soy la imagen viva de que no te tienes que quedar a la fuerza en un matrimonio que no funciona, no es un fracaso si te separas y la gente debe de entenderlo porque hay muchas personas que se mantiene en relaciones que no son las idóneas para ellas y por eso no se permiten la oportunidad de buscar y de encontrar cosas mejores para ellos”, destacó el también productor.

Un Buen Divorcio cuenta además con la actuación protagónica de Claudia Álvarez, quien es esposa de Billy Rovzar y quien encarna a Mónica.

“Disfruté mucho hacerla porque es muy diferente a cómo soy yo, tiene una manera distinta para manejarse en la vida, pero también hay muchas cosas con las que todas las mujeres podríamos empatizar con ella.

“Hoy la sociedad te dicta que seas la mejor mamá, la mejor profesionista, la mejor esposa, etcétera, hay un peso muy grande en lo que se espera de las mujeres y si hay algo en lo que estés fallando, sientes que pega en tu orgullo”, agregó Álvarez.

Cada capítulo de esta serie mezcla la comedia con el drama, pero se complementa con casos de divorcios de la vida real que aportan a la historia principal de los protagonistas.

“Estas historias llegaron a mí con abogados y terapeutas de la vida real que fueron consultores en la serie; nos dieron testimonios que eran realidades que superan ficciones, que incluso tuvimos que dejar de lado porque parecían increíbles, pero seleccionamos los que consideramos que nos pudieran ayudar a levantar un interés más allá de la trama principal en sí”, finalizó el escritor.

Un Buen Divorcio se estrena este viernes 1 de marzo en las pantallas de Vix con sus diez episodios, pero tendrá un estreno especial de su primer capítulo en el Canal de Las Estrellas el jueves 29 de febrero a las 23:00 horas.