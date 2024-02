Grata sorpresa para los fans de Kings of Leon, pues la banda compartió que este año lanzaran un nuevo álbum bajo el nombre de ‘Can we please have fun’. Además, para calentar motores, los rockeros de Nashville liberaron el primer sencillo del disco, ‘Mustang’. El disco viene después de su último trabajo de larga duración, ‘When you see yourself’ en 2021.

El disco será lanzado el próximo 10 de mayo y, de acuerdo con comentarios de los miembros de la banda, traerá una atmósfera completamente distinta a lo que es Kings of Leon, con un concepto de perder las expectativas, experimentar con el sonido y, como el título lo sugiere, divertirse un poco.

De acuerdo a información de NME, ‘Can we have some fun’ fue producido en Dark Horse Studio donde el líder de la banda, Caleb Colowill junto con el productor Kid Harpoon buscaron retornar al ‘arenoso’ inicio de la banda mientras se adentran a un nuevo territorio en su sonido.

“Es el disco del cual más he disfrutado formar parte… es como si nos permitiéramos ser vulnerables musicalmente, me gusta cuando una banda de rock no se avergüenza de admitir que cada canción no tiene que ser un 11″. Compartió Caleb.

A su vez, la agrupación compartió ‘Mustang’, el primer sencillo incluido en el disco y que, de acuerdo con declaraciones durante una rueda de prensa, el sencillo representa de manera fiel lo que viene en el álbum:

“En el álbum vemos a Kings of Leon en una cisión de unión y propósito, libres del estrés y situarnos en una atmósfera de positividad“.

La banda informa que ‘Can we have fun’ ya se puede pre-ordenar así como compartir el tracklist:

‘Ballerina Radio’ ‘Rainbow Ball’ ‘Nowhere To Run’ ‘Mustang’ ‘Actual Daydream’ ‘Split Screen’ ‘Don’t Stop The Bleeding’ ‘Nothing To Do’ ‘Television’ ‘Hesitation Generation’ ‘Ease Me On’ ‘Seen’

Recientemente, Kings of Leon, visitó el país al presentarse en la Feria de León el pasado 25 de enero, donde mencionaron que estaban trabajando en nuevo material y lo más seguro es que lo estén estrenando en su próxima visita como uno de los actos estelares del Vive Latino 2024 el próximo 17 de marzo.

Can we please have… your attention? Mustang. Out Tomorrow. 9AM PT/Noon ET/5PM GMT. pic.twitter.com/G0uwLkFxbC — Kings Of Leon (@KingsOfLeon) February 21, 2024

