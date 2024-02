Pese a contar con sobrecalentamiento en los frenos de su monoplaza y vivir una interrupción en la sesión ocasionada por el levantamiento de una coladera por parte de Charles Leclerc, el piloto mexicano Checo Pérez consiguió posicionarse segundo detrás de Carlos Sainz de Ferrari.

En el segundo día de pretemporada por el circuito de Baréin, Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo que enfrentarse a distintas adversidades que lo retrasaron en su puesta a punto del RB20, sin embargo, el piloto tapatío enderezó su actuación marcando un mejor tiempo que su coequipero, utilizando neumáticos medios.

Luego del incidente con la coladera -que recuerda a lo visto en el Gran Premio de Las Vegas 2023- que provocó una bandera roja y un retraso de dos horas y 22 minutos, el equipo de Red Bull permitió que el piloto tricolor corriera en el circuito también en el turno vespertino.

Checo a tan solo 20 vueltas de haber iniciado sus pruebas experimentó problemas con los frenos, debido a un sobrecalentamiento de los mismos, situación que lo mantuvo en boxes por al menos media hora.

