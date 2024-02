En redes circula un video que captó la molestia que el equipo de Taylor Swift le hizo pasar a una emprendedora, luego de que le cerraran su página por vender mercancía de la cantante.

A través de TikTok (@feriainporvisada) la presunta titular de un emprendimiento de Almagro, Caba, Buenos Aires compartió un clip para dar a conocer que se llevó un mal sabor de boca al darse cuenta de que la página de su negocio había sido dado de baja presuntamente por el equipo de Taylor Swift, por vender mercancía no oficial de la estadounidense.

Según relató la joven en el video de 1:11 minutos, que un día se despertó con la noticia de que su página de ventas en Instagram, que tenía cerca de 33 mil seguidores, ya no existía, pues sin previo aviso había sido bloqueada.

Esto es presuntamente gracias al equipo de la intérprete de “Lover”, quien en los últimos días había estado denunciado a nivel internacional a todas aquellas personas que se dedicaran a vender “merch” no oficial con la cara o imagen de la cantante.

“Sin previo aviso, me bloquearon la cuenta porque el equipo de Taylor está denunciando a todas aquellas personas que venden mercancía de ella. No me denunciaron publicaciones de remeras -playeras- idénticas a las de “The Eras Tour” o algún tipo de merch oficial de ella, sino que me denunciaron remeras de fotos editadas por mí”.

Ante la situación, la joven señaló que se siente muy angustiada, pues es su fuente de trabajo e ingresos.

“Perdí todo contacto con mis clientes, perdí 6 historias destacadas de clientes, 33 mil seguidores. Eso es un montón de trabajo y esfuerzo”, se quejó.

Asimismo, destacó ante la duda de un internauta sobre cómo sabe que es el equipo de la cantante el responsable de que su cuenta fuera eliminada, la joven comentó:

“Cuando me suspendieron el IG, me mandó un mail Meta con el mail de la productora de Taylor y me dijeron que es por usar su nombre”.

En tanto que tras la inminente resolución, decidió abrir una nueva cuenta para recuperar a sus clientes, pues han sido horas de esfuerzo que ha dedicado a su negocio, en el cual enfatizó que no solo vende artículos de Taylor, sino también, remeras, lentes de sol, carteras y entre otras cosas.

Internautas reaccionan ante la queja de la emprendedora

Como era de esperarse tras el video que se viralizó y ha alcanzado 536 mil 300 reproducciones, 35 mil 600 me gusta, los internautas no tardaron en pronunciarse, y si bien hubo quienes la apoyaron, hubo quienes la criticaron y señalaron que se lo merecía por vender cosas “piratas”.

“La ignorancia de vender piratería y cuando les llegan las denuncias se hacen las víctimas”

“no entiendo xq se enojan jaja, es su imagen y tiene todo el derecho de hacerlo”

“Entiendo tu postura, pero Taylor es una marca registrada y está en su derecho”.

“Y hay gente justificando esto! La mayoría de gente que compra merch no oficial es porque no tienen los recursos para comprar la oficial. Que Taylor y su equipo sean millonarios no significa que todos lo sean”.

