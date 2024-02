La cantante Bu Cuarón está próxima a lanzar su EP debut el cual se llamará Drop By When You Drop Dead y con ello ha presentado su primer sencillo “ViceVersa”.

Este marca el inicio de la carrera musical de la hija del cineasta Alfonso Cuarón. Aunque ya había presentado algunos temas en Italia en 2023 este año lo hará de lleno.

Y es que su lead single cuenta con efectos vocales y recursos como sintetizadores. Todo esto combinado con una letra llena de decepción amorosa que cuenta con sonidos pop y rock.

Pero eso no es todo ya que Bu Cuarón trabajó a lado de Emmanuel “El Chivo” Lubezki en la realización de su videoclip el cual nos muestra a la cantante italo-mexicana en medio del mar sobre un barco flotante.

Drop By When You Drop Dead será un EP compuesto por seis canciones en el que habrá temas en inglés, español e italiano donde buscará hacer conexión a la cultura musical que ha recorrido en su vida. Saldrá bajo el sello AWAL.

Este material sale cinco años después de “Psycho”, tema que fue incluido en el filme Roma de Alfonso Cuarón.

LDAV