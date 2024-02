Como si fuera un milagro musical, el bajo eléctrico Hofner modelo 500/1, elaborado en 1961 y propiedad de Paul McCartney, fue finalmente recuperado y devuelto a su dueño tras haber sido robado hace más de 50 años en 1972 gracias al arduo trabajo realizado por un grupo de fans de los Beatles.

pone fin al misterio después de medio siglo acerca del paradero de uno de los bajos más importantes de la historia. La noticia fue compartida en el sitio web del músico y

La recuperación del instrumento fue por medio de ‘The Lost Bass Project’ (El proyecto del bajo perdido), iniciativa impulsada por un grupo de fans de los Beatles encabezado por Nick Wass, exdirector de marketing de la marca Hofner, así como Scott Jones, experiodista de la BBC y con el apoyo de la productora de televisión Naomi Jones. Su misión: localizar el bajo de Paul.

El equipo menciona haber conseguido más de 100 pistas durante el año pasado, pero que el gran avance que necesitaban para dar con el bajo sentido al descubrir que había sido robado de una furgoneta en Londres en 1972 para luego ser vendido al dueño del pub Admiral Blake en Londres quien en silencio lo conservó durante todo este tiempo.

Luego de la recuperación, el bajo fue autentificado por Hofner y los responsables del proyecto de búsqueda, mientras a su vez expresaban su orgullo y gratitud a todos aquellos que colaboraron en la búsqueda.

“Queremos dar las gracias a todos los que ayudaron en la búsqueda, a todos los que nos enviaron pistas e ideas y a muchos que simplemente querían prestarnos su apoyo”.

Paul McCartney no había sido visto con su legendario bajo desde finales de 1969, cuando los Beatles grababan Get Back y Let It Be, por lo que el reencuentro resultó aún más emotivo.

La relevancia del Hofner 500/1 de 1961 viene de considerarse un símbolo de la historia de la música, pues McCartney lo utilizó en incontables Hits de los Beatles tales como Love me do, She Love You entre muchos más así como haberlo acompañado en conciertos y grabaciones como es el icónico disco Abbey Road.

