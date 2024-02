Tras casi 27 años de haber emitido su último episodio y con la finalidad de impulsar su inclusión al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), Disney+ anunció la fecha de estreno de la serie animada “X-Men 97”; el anuncio del estreno vino acompañado del primer tráiler oficial.

Destinada a estar en su plataforma de streaming a partir del próximo 20 de marzo y con nuevos capítulos cada semana, Marvel Animations, nuevo departamento de Marvel Studios, realizó un pequeño homenaje al final de la icónica serie de los 90 que se transmitió en el extinto canal “Fox Kids”.

Posterior a ello, hizo la presentación oficial de la nueva trama que se verá en este reboot, recordemos que la serie finalizó con la muerte de Charles Xavier, pidiéndole a sus alumnos que continúen con su lucha para hacerle entender al mundo que los mutantes no son un peligro.

X-Men 97 mostrará la alineación oficial de este equipo de superhéroes, además de historias en torno a sus vidas como la participación de Bestia en las Naciones Unidas o el embarazo entre Jean Grey y Cíclope.

Además de ello, se espera el regreso de la mayoría del cast oficial de quienes dieron voz a los personajes tanto en su idioma oficial como en su doblaje al español.

Aquí te dejamos el tráiler oficial doblado al español.

Con el estreno del tráiler de “X-Men 97”, el cast oficial y primer póster de la nueva película de “Los 4 Fantásticos” y la inclusión de “Deadpool” en el UCM, Marvel Studios quiere remediar los recientes fracasos en sus series live-action, así como de algunas de sus cintas.

Tras la sentencia de Jonathan Majors y la inclusión de los mutantes en la saga del multiverso, es posible que veamos el regreso de viejos personajes a esta nueva trama.

