La senadora de Morena, Lucía Trasviña pidió al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, su ayuda para evitar que la “ultraderecha” regrese a gobernar México.

“Entonces sí le pedimos también, apoyenos porque no queremos la ultraderecha que venga y nos enfrente con calumnias y no queremos que grupos de Estados Unidos sean los financieros de la ultraderecha que fueron los protectores el crimen organizado, es lo que no queremos, queremos salvar a nuestros vecinos, somos vecinos y lo que nos impacta a nosotros les impacta a ustedes directamente”, señaló en el marco de una reunión de la Comisión del Trabajo con el embajador estadounidense en el Senado.

Al respecto, el embajador estadounidense señaló que “nosotros como embajador de los Estados Unidos en México, no me meto en la política de México. Yo no voy a votar en esta elección”, señaló.

No obstante, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, aprovechó la presencia de Ken Salazar para decir que el gobierno de Morena, recibió un “México muy quebrantado, quebrantado en lo moral, un México inmerso en la corrupción, un México donde desafortunadamente desde los años 70 que gobernaron otros, desde entonces se empezó a fraguar ese monstruo, a crecer el monstruo del crimen organizado. Esto no es de estos cinco años de gobierno”.

Y resaltó el trabajo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo es, “el mejor presidente del México contemporáneo”. Dijo que México no es un país comunista, “somos un país que se gobierna con humanismo mexicano y el humanismo mexicano va a trascender también las fronteras con ustedes”, declaró la senadora morenista.

En la misma reunión, el senador del PAN José Alfredo Botello, resaltó los planteamientos que la candidata presidencial electa de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, ha planteado un nuevo paradigma en la relación entre ambos países para aprovechar las nuevas oportunidades de negocios.

“Hay un debilitamiento democrático en el país. El nearshoring es una gran oportunidad para ambos países, pero se puede perder por inseguridad y la falta de confianza de los inversionistas por expropiaciones. Con un nuevo gobierno que garantice energía limpia y barata, capital humano, certeza jurídica, seguridad pública se podrá consolidar la cooperación que nos ha distinguido”, declaró el panista.

Ante ello, la senadora de Morena acusó al panista de estar haciendo campaña a favor de su candidata y advirtió que puede ser acreedor a una multa del INE.

En su oportunidad el embajador Ken Salazar dijo que mirando hacia adelante, “viendo hacia dónde va la relación de Estados Unidos y México —importantísimo— que la política que a veces nos quiere dividir como dos naciones, que no la dejemos tener éxito”.

LDAV