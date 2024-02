Por las acciones de promoción económica y de sus ventajas competitivas, Sonora se ha colocado como la segunda entidad en la frontera norte con mayor inversión extranjera, lo que ha permitido que en este inicio de año se tengan 5 mil 600 vacantes ofertadas en toda la entidad, resaltó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El titular del Ejecutivo estatal mencionó que la inversión extranjera directa en Sonora es por el orden de los 2 mil 538 millones de dólares, además de ser la entidad que tiene el presupuesto más eficiente en materia de promoción económica, con un recurso de 164.4 millones de pesos.

“Está relacionado con el crecimiento económico, a veces las empresas no se establecen porque no hay suficiente mano de obra, entonces les estamos ayudando absolutamente a todas las empresas a conseguir mano de obra y eso no se nota, pero si no hay mano de obra la inversión no se establece”, manifestó.

El mandatario estatal señaló que durante 2023 se llevaron a cabo 157 jornadas de reclutamiento y se atendieron a más de 32 mil personas, lo que augura un arranque satisfactorio en la oferta de empleo que se mantendrá durante este año en los distintos giros laborales.

Para el mes de abril, comentó que se espera comenzar con la jornada de reclutamiento de la empresa Mexico Pacific Limited para la operación de la planta de licuefacción de gas natural que se construye en Puerto Libertad, y que generará en total 13 mil empleos directos y 20 mil indirectos.

A la fecha se han realizado ferias de empleo en Navojoa y Ciudad Obregón, región en la que se va a potencializar la generación de puestos laborales y la capacitación de capital humano para impulsar el desarrollo y crecimiento económico de las familias de esta zona, en el caso de Nogales, se ofertaron mil vacantes del giro industrial, mientras que en Cajeme se proyecta la creación de dos mil empleos provenientes de la instalación de una empresa coreana en esa región.

LEO