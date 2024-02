Este domingo la Crypto.com Arena se convierte en el epicentro de la música ya que se celebrará la edición 66 de los Premios Grammy. En esta ocasión varios artistas se reúnen en Los Ángeles para reconocer a lo mejor de la industria.

Sigue pendiente en 24 HORAS que tenemos el minuto a minuto de lo que ocurra en la ceremonia.

#Grammys | Dua Lipa abre el show en la Crypto.Com Arena interpretando “Training Season” previo a su estreno oficial y “Houdini” de su próximo álbum

#Grammys | Trevor Noah da la bienvenida a la ceremonia hablando de algunos asistentes como Meryl Streep, Taylor Swift, Doja Cat, Olivia Rodrigo, entre otros

#Grammys | Mariah Carey presenta el premio a Mejor Acto Pop Solista y se lo entrega a Miley Cyrus por “Flowers”

#Grammys | Luke Combs se une a Tracy Chapman para interpretar el clásico “Fast Car”. El cantante de country mostró su admiración en una cápsula previa.

#Grammys | Maluma y Christina Aguilera entregan el premio a Mejor álbum de música urbana latina a Karol G por ‘Mañana será bonito’.

#Grammys | SZA interpreta un medley que incluye el éxito “Kill Bill”. La cantante es una de las más nominadas de la noche por su álbum ‘S.O.S’

#Grammys | Billie Eilish sube al escenario junto a su hermano FINNEAS para interpretar “What was i made for?”, tema de la película ‘Barbie’

#Grammys | La ahora ganadora del Grammy, Miley Cyrus interpreta “Flowers” con un vestido plateado. Este tema fue uno de los más reproducidos del 2023

#Grammys | Kacey Musgraves entrega el premio a Mejor álbum country a Lainey Wilson por ‘Bell Bottom Country’

#Grammys | Lizzo entrega el premio a Mejor canción R&B a la más nominada de la noche, SZA por “Snooze”

#Grammys | La estadounidense, Olivia Rodrigo sube al escenario con un vestido rojo para interpretar “Vampire”

#Grammys | Desde The Sphere en Las Vegas, U2 interpreta “Atomic City”, es la primera vez que se televisa un show desde el recinto

#Grammys | Bono anuncia que el premio a Mejor álbum pop vocal es para Taylor Swift por ‘Midnights’

#Grammys | Taylor Swift anunció que el 19 de abril lanzará su próximo álbum ‘The Tortured Poets Department’ al recibir su premio

#Grammys | Stevie Wonder hace acto de presencia junto a su piano para interpretar “For once in my life”, un tributo a Tony Bennett

#Grammys | “The Best Is Yet to Come” suena en voz de Stevie Wonder para recordar a los artistas y miembros de la industria musical que murieron en 2023

#Grammys | Annie Lennox realiza un homenaje a Sinéad O’Connor interpretando “Nothing Compares 2U”

#Grammys | Al finalizar su interpretación, Annie Lennox mencionó “¡Artistas por el alto el fuego! ¡Paz!”

#Grammys | Oprah Winfrey sube al escenario para hablar de la cantante Tina Turner “La voz de Tina continua hablándonos a todos…”, mencionó la conductora

#Grammys | El rapero Jay-Z recibe el premio Dr. Dre Global Impact Award por su impacto en la industria musical

#Grammys | En medio de su discurso el rapero Jay-Z criticó a la academia por no premiar a Beyoncé en la categoría Álbum del año. ““No quiero sonar agresivo, pero aquí hay una persona que tiene más Grammys que cualquiera que haya ganado álbum del año…”

#Grammys | Lionel Richie entrega el premio a Canción del año a Billie Eilish por “What Was I Made For?”

#Grammys | Joni Mitchell sube por primera vez al escenario de los Premios Grammy para interpretar “Both Sides Now”

#Grammys | Travis Scott aparece en el escenario para interpretar “My eyes”, “I know?” y “FE!N” de su más reciente álbum ‘UTOPIA’.

