Warner Bros. Pictures sorprendió a los fans del terror y de Tim Burton tras el lanzamiento del primer póster y fecha de estreno de la secuela de Beetlejuice.

Este jueves, a través de las cuentas oficiales de Warner Bros. Pictures, el estudio de cine y entretenimiento estadounidense, se liberó el primer póster de Beetlejuice 2, asimismo se anunció la fecha de estreno.

El cartel de dicha película, que estará bajo la producción de Tim Burton, se logra ver unas manos de humano en putrefacción, y parte de las mangas de un traje, que bien podría ser del muy grosero exorcista de humanos, que de nuevo será interpretado por Michael Keaton.

Asimismo, se observa que dichas manos sostienen un papel, sobre el cual camina un escarabajo y en el cual hay unos números divididos por comas y que los dedos de dichas manos encierran la cifra que da a entender cuando será la fecha de estreno de la secuela, que será lanzada al menos 36 años después de la primera entrega.

En tanto que el papel, que podría ser un turno de espera, se revelan los números 9, 06, 24, que se traducen en que dicha cinta verá la luz el próximo 6 de septiembre.

Si bien no se ha revelado todo el elenco ni de la sinopsis de esta cinta, se sabe que, aparte de Keaton, quienes trabajarán junto a Tim Burton son Jenna Ortega, quien recientemente trabajó con el cineasta en “Merlina” y que en esta cinta será la hija de Lydia Deetz, el personaje de Winona Ryder, quien también regresará para este proyecto.

También se contará con la participación de Mónica Bellucci como la esposa de Beetlejuice y William Dafoe, quien tendría una actuación especial, la cual aún se desconoce.

Así que “The wait is almost over” (la espera está pronto por terminar), como se detalló en el póster.

