Ya sea por sus canciones, los movimientos que realiza o hasta por respirar, la cantante colombiana Shakira siempre es tendencia y hoy con más razón, pues se encuentra cumpliendo 47 años.

Y es que un día como hoy pero de 1977, Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació en la costa de Colombia. A partir de ahí inició su carrera cantando desde niña y hasta hoy convirtiéndose en una de las cantantes con mayores ventas en la historia.

Mediante sus redes sociales ella agradeció las felicitaciones bromeando que en realidad está cumpliendo 37 años.

En redes sociales celebridades como Salma Hayek, Carlos Vives, los fans y medios de todo el mundo están felicitándola por una nueva vuelta al sol.

La mexicana Salma Hayek recreó el baile de “Hips Don’t Lie” y advirtió que si no eres latino no lo puedes realizar. Ante ello, Shakira respondió “¡Te queremos!”.

Por su parte, Carlos Vives posteó su felicitación con un clip en el que se les ve a los dos cantando “La Bicicleta” en un show de Miami. Recordemos que en este, Shakira cambió la letra por “Llévame en tu Bicicleta, Pa’ que juguemos bola ‘e trapo allá en Chancleta. Que si a este tipo tú le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa’ Barcelona”.

A continuación algunas de las felicitaciones más destacadas a Shakira.

It's @shakira's birthday, and I stiiiiiill have her 2023 #VMAs Vanguard performance on loop in my brain 🥹🧠 pic.twitter.com/4nlUWUT9m4

— MTV (@MTV) February 2, 2024