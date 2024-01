La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, señaló que va a trabajar para darle a la ciudad “lo que realmente merece”, por lo que a partir de hoy se va a dedicar a exponer a los partidos PAN, PRI y PRD, pues aseguró que a dicha alianza no le importa la ciudadanía, sino sólo defender su cúpula.

La alcaldesa Sandra Cuevas informó en conferencia de prensa cuáles serán las acciones que llevará a cabo a partir de este miércoles, donde señaló que sus esfuerzos estarán encaminados, en un primer momento, a exhibir a los partidos PAN, PRI y PRD, que integran la alianza “Va por la CDMX” y cuáles son los pecados de sus dirigentes, a fin de informar a la ciudadanía quiénes son y cuáles son sus intenciones.

Te podría interesar: Multa del TEPJF a Morena es ridícula e ilegal: Mario Delgado

“Vamos a trabajar muy fuerte por darle a esta ciudad lo que realmente merece porque quiero decirles a la alianza no le importa la gente, a la alianza no le importa cuidar sus alcaldías, a la alianza lo que le importa es cuidar su cúpula de poder, es cuidar sus privilegios, es no perder cada uno de sus privilegios”, aseguró Cuevas.

En este sentido, Cuevas refirió que los dirigentes de dichos partidos políticos decidieron unirse para castigarla dejándola fuera de la alianza por haber dicho la verdad y por no respetar acuerdos que ellos realizan “en lo oscuro”, así como por no ser una política tradicional y no haber desviado recursos de la demarcación a su cargo ni dado plazas “para que ellos tuvieran sus aviadores”.

Te podría interesar: Resultados favorables en encuesta no deben confiarnos: diputada Beatriz Rojas

“A mí me gusta la adversidad y me gusta exhibir a los que hacen mal las cosas, a esos políticos ventajosos, delincuentes, rateros, borrachos, a esos me encanta exhibirlos; se los dije muy claro, se lo dije al PAN, no vengo a que me den un puesto, no vengo por un hueso, vengo a trabajar por mi ciudad, vengo a trabajar por mi país, yo no estoy hambreada como todos ustedes, bola de rateros y de delincuentes”, sentenció Cuevas.

Por otra parte la mandataria de la Cuauhtémoc explicó que se mantendrá dentro de la actividad política a través de las acciones que llevará a cabo con su Organización por la Familia y la Seguridad de México donde seguirá dando la batalla con la honestidad, franqueza, fortaleza, alegría y fe que la distinguen, aseguró.