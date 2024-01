Se cumplieron 200 representaciones de la obra Lagunilla Mi Barrio. Maribel Guardia atendió a la prensa como siempre lo ha hecho; aún en los momentos más difíciles de su vida, se detiene y contesta cualquier pregunta, aunque pueda ser incómoda.

Maribel está muy feliz porque Victoria Ruffo será abuela, ya que es una de sus mejores amigas. La cantante asegura que su corazón estará eternamente roto, pero todos los días busca motivos para salir adelante.

Sergio Mayer no quiere hablar de terceras personas, porque cuando contesta luego van y buscan la respuesta de la contraparte y se hace un verdadero lío. Aclara que no tiene problemas con Wendy Guevara y que fue ella quien dijo que no quería trabajar con él.

Por cierto, la influencer aclara que no es de ella una línea de maquillaje que alguien está vendiendo usurpando su nombre y quiere darlo a conocer, porque no sabe si son productos de calidad; además están utilizando su imagen y tendrá que demandarlos.

El exGaribaldi asegura que él ve oportunidades de negocio y las ejecuta, por eso sabe sacar provecho de todo. Cuando le preguntaron sobre la ex de Adrián Di Monte, contestó que Sandra Itzel debería denunciarlo, porque si no, no pasa nada, pues aunque mediáticamente se genera una duda, al final todos continúan con sus vidas, por eso es tan importante la parte legal.

Gala Montes está muy agradecida con el productor Salvador Mejía por darle una oportunidad en la telenovela Vivir de Amor, pues además interpreta el tema. Lo mismo pasó con Kimberly Dos Santos quien será la protagonista, haciendo pareja con Emmanuel Palomares y un gran elenco integrado por Josh Gutiérrez, Gaby Spanic, Francisco Gattorno, Amairani, Eugenia Cauduro, Magda Karina, Litzy, Erik del Castillo, René Strickler y Malillany Marín, entre muchos otros.

Mariana González, esposa de Vicente Fernández Jr. declaró en La Casa de los Famosos en Telemundo, que sostiene una relación abierta con él, por lo que muchos quedaron sorprendidos, no sabemos si sea tan solo una estrategia o sea real, pero lo cierto, es que en el reality anterior, se besó con una mujer.

Cristian Castro se ve feliz con Mariela, juegan como niños, cantan y bailan arriba del coche; ojalá que perdure la alegría y él encuentre la armonía en su vida, que tanta falta le hace. Pronto vendrá a México para que Mariela conozca a Vero Castro, ya que hablan por teléfono todos los días.

Después de correr en el aeropuerto y enojarse con la prensa, Michelle Renaud publicó unas fotos en la playa y enseñó la pancita de embarazo; en realidad es libre de dar la noticia cuando quiera, sólo que hubiera sido más sencillo declarar algo amable sobre otro tema, para sostener una buena relación con la prensa.

Desde la boda, la mayoría dijimos que seguramente estaba embarazada y resultó ser verdad.

Tengo un pendiente, Lupillo Rivera piensa que Alfredo Adame es uno de los competidores más fuertes del reality, ¿será que logren pasar a la final o se impondrán los jóvenes?

Hay más… pero hasta ahí les cuento.

FACEBOOK y YOUTUBE Ana María Alvarado

IG y TW @anamaalvarado