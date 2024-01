“Espero que me vaya mejor”: comerciantes de Avenida Tláhuac

Con la reapertura total de la Línea 12 del Metro, los comerciantes de avenida Tláhuac esperan incrementar sus ventas, y es que con el cierre de la línea, el comercio disminuyó significativamente, por ello algunas personas de la zona exigieron al Gobierno de la Ciudad de México apoyos económicos.

A las afueras de la estación Tezonco, Josefina Herrera, quien vende dulces y botanas, destacó que la afluencia de personas incremento tras la reapertura del tramo Tezonco a Tláhuac, por ello indicó que a las 16:00 horas se cambiaría del otro lado de la banqueta para así incrementar sus ventas.

“Nada más que no se vaya a volver a caer, ya ve todos los muertitos que hubo, sí me voy a volver a subir porque es necesario, y no nos queda de otra. Igual (va la venta) pero a las cuatro me paso del otro lado y espero me vaya mejor, porque allá si se vendía bien”, comentó.

También, Roberto Chávez, otro vendedor de dulces, dijo que con el cierre de la línea 12 del metro sus ventas se vieron afectadas en un 50%, pero aun así siguió con la venta de las golosinas.

“Ligeramente me (afectó) en un 50%, estuvimos trabajando. Apenas es el primer día, pero se va viendo movimiento”, dijo.

En tanto, Rosalba Esquivel, una vendedora de papas, resaltó que la venta había bajado demasiado con el cierre de la línea, pero a partir de la reapertura total se notó mayor afluencia, asimismo dijo que jamás buscó apoyo del Gobierno de la Ciudad de México.

