La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó, de manera temporal, a los agentes de la Patrulla Fronteriza a cortar o retirar las vallas de alambre de púas que las autoridades de Texas colocaron en parte de la frontera del estado con México, gobernado por los republicanos, para impedir el cruce ilegal.

En una decisión 5-4, los jueces accedieron a una petición de la administración del presidente Joe Biden de suspender el veredicto de una Corte inferior que impedía temporalmente a los agentes federales alterar el vallado mientras continúa el juicio sobre el asunto.

La Corte de Apelaciones del 5º Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, que emitió el controvertido fallo provisional, tiene previsto escuchar los argumentos el 7 de febrero sobre si los agentes de la patrulla fronteriza violaron la ley de Texas al cortar la barrera de alambre de púas. Dicha inmunidad protege al gobierno federal de demandas civiles y procesos penales.

Texas demandó a la administración en octubre de 2023 por lo que consideraba una práctica intensificada por parte de los agentes de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos de cortar, destruir o dañar de cualquier otro modo las vallas que el Estado había colocado estratégicamente en terrenos privados con el permiso de los propietarios.

Ante la decisión de la Corte Suprema, Greg Abbot, gobernador de Texas, respondió que “esto no ha terminado”, a través de una publicación a través de la red social X.

“El alambre de púas de Texas es un elemento disuasivo eficaz contra los cruces ilegales que fomenta Biden. Continuaré defendiendo la autoridad constitucional de Texas para asegurar la frontera y evitar que el gobierno de Biden destruya nuestra propiedad”, agregó en su publicación.

