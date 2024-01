El exconductor de ‘Hoy’, Alfredo Adame, de nueva cuenta se ubica en el ojo del huracán luego de que realizó varias declaraciones en contra de la ganadora del programa “La Casa de los Famosos México” Wendy Guevara tras un pequeño encuentro con varios medios de comunicación.

Adame señaló que la integrante de ‘Las perdidas’ no es una mujer, además de arremeter en contra de su aspecto físico. El exgalán de la televisión mexicana justificó sus dichos luego de que Wendy Guevara lo llamara un “viejillo pendejo”.

“Yo no conozco a ese gordo feo, no tiene talento, no tiene absolutamente nada más que ser un gordo feo que se lo agarraron como prospecto para ganar un reality (…) no es una mujer, yo no la reconozco como una mujer, a la naturaleza nadie la engaña y a una persona menos”, dijo Adame en entrevista.

Además de ello, Alfredo Adame mencionó que la participación de Wendy Guevara en este reality show fue un tremendo fracaso comercial para la productora a pesar de haber tenido altos picos de rating durante sus transmisiones mencionando que “perdieron hasta los calzones”.

Dichas palabras del polémico personaje no han caído nada bien entre los fans de Wendy Guevara, así como entre la población en general, tachándolo de “transfobico” y “misógino”.

Por sus palabras sobre Wendy Guevara. pic.twitter.com/36tzld58h4 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 21, 2024

Wendy responde a dichos de Alfredo Adame

Tras las declaraciones del exconductor de televisión, Wendy Guevara realizó un live en su cuenta de Instagram respondiendo a los señalamientos de Adame, mencionando que de ahora en adelante ella solamente se peleará contra “ganadores de la casa de los famosos”, y así no perder su tiempo.

“Me voy a pelear con puros ganadores de la casa de los famosos, ahorita por lo mientras que le echen ganas (…) me da mucha risa, se los juro, me divertí de todo lo que me dijo (Alfredo Adame) me dio mucha risa, goce todo lo que me dijo, ya saben que me gusta mucho el chisme”, dijo Wendy en su directo.

Wendy Guevara via live de instagram hablando sobre lo que dijo el anciano de adame de ella. “solo me voy a pelear con puros ganadores de la casa de los famosos…. 💋” pic.twitter.com/0UO7t0822B — La Wendy (@LaWendyGuevara) January 21, 2024

