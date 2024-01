Diana Laura Valdez Plascencia, la joven defensora de los derechos de las mujeres en Jalisco, fue hallada muerta en un hotel.

Este viernes 19 de enero la Fiscalía General de Jalisco, a través de un comunicado, dio a conocer que Diana Laura Valdez Plascencia, la joven que fue reportada como desaparecida el pasado miércoles, fue contratada sin vida al interior de un hotel de dicho estado.

Según lo detallado, el cuerpo de la joven, que tenía 29 años de edad y que desapareció en la Col. San Miguel de Huentitán, no presentó huellas de violencia, ni tampoco se hallaron indicios o datos que hicieran presumir que hubo hechos dolosos.

Por lo cual, la Fiscalía detalló que este como todas las muertes de mujeres se investigan bajo protocolo de feminicidio.

Ante el lamentable hecho, familiares y amigos de Diana, a través de redes sociales, le dedicaron unas últimas palabras.

“Vuela alto mi niña, te fuiste sabiendo que te amaba con toda mi alma y yo sé que tú también a mí, voy a seguir siendo tu negrita cambuja por siempre y tú siempre vas a ser mi estupi”, escribió en Facebook Magaly Valdez, hermana de Diana.

“Tengo un enorme vuelco en el corazón; se me hace tan extraño escribir sobre la ausencia, sobre días en los que no podré verte más. Me dejas con enseñanzas bonitas, quedó el perdón entre amigas, la confidencia, la compasión, los chismecitos. Por ahora es lo único que necesito tener en mente cuando pienso en ti. En esta vida y en la otra, estoy agradecida”, posteó Liliana Lira.

Por otra parte, Jaan Charly mencionó: “Vuela alto, Diana Plascencia, siempre serás recordada con esa gran sonrisa y carisma que te caracterizaba, hoy el running estará de luto por tu partida”.

Familiares, por otro lado, señalaron que Laura, quien fue vista por última vez portando una blusa de manga larga, leggins, tacones, saco y bolso negro, este sábado tendría una misa a las 13:00 horas en la capilla del recinto funeral San Javier , ubicada en Calzada Independencia Norte #1636.

¿Quién era Diana Laura Valdez Plascencia?

Diana fue defensora de los derechos de las mujeres en Jalisco.

En reiteradas ocasiones asistió a marchas feministas, por lo que en imágenes que compartía en sus redes se le aprecia portando un paliacate morado amarrado al cuello y pancartas con frases como:

”Harta de tener que avisar que llegué viva” o “Soy la tía de las niñas que jamás vas a tocar”.

Lo anterior, para pedir por la seguridad de las mujeres, y porque sabía lo que era ser víctima de violencia.

Pues en una publicación con fecha del 8 de marzo de 2023, detalló que siempre le había pedido a su hermana que la acompañara a una marcha, y aunque en un primer momento se lo había negado, cambio de opinión y decidió asistir, lo cual para Laura fue reconfortante, pues se sintió acompañada y protegida después de un hecho que marcó su vida, pues fue agredida sexualmente a los 3 años.

“Por varios años le había pedido a mi hermana que me acompañara a la marcha y no quería, le daba miedo, este año tampoco quizo.. no sé qué pasó por la mente y el corazón de ella, pero a media marcha me mandó un mensaje que decía “no te muevas, voy para allá”. Jamás me había sentido tan acompañada, tan protegida, tan cuidada como cuando llegó y me abrazó. Gracias Magy Valdez, hoy tomaste la mano de la Dianita de 3 años que fue agredida sexualmente y la acompañaste en su lucha. Te amo.. y no olvides que “una maestra luchando, también está enseñando”.

