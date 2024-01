El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que enviará al Poder Legislativo una reforma a la Constitución para desaparecer organismos creados durante el periodo neoliberal, dedicados a proteger los intereses de particulares y no los del pueblo de México. La extinción generará ahorros que se canalizarán en la atención de las necesidades de la población, por ejemplo el pago de pensiones completas si se aprueba la iniciativa de reforma a las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Imagínense lo que nos vamos a ahorrar porque no vamos a seguir manteniendo esos organismos facciosos, onerosos, antipopulares. En sexenios anteriores, se modificó la Constitución Política a fin de legalizar y justificar el traslado de bienes de la nación a particulares y a empresas extranjeras. Aunque ya hemos hecho algunas, voy a presentar nuevas reformas para modificar artículos que se aprobaron en contra del interés de los mexicanos, reformas que se hicieron en el periodo neoliberal, en los últimos 36 años, para favorecer sólo a particulares, pero no quedó en eso nada más, crearon su gobierno porque necesitaban protegerse y por eso constituyeron todos estos organismos supuestamente autónomos en donde tiene más peso lo privado, lo particular, que lo público. Como ya cambió la política, ya no queremos ese poder fáctico, dual, paralelo. No queremos un poder formal y uno real, uno de hecho, como era antes, y otro de derecho. Ya no. Entonces, en la reforma que estoy planteando, estoy proponiendo que desaparezcan todos estos organismos porque todo fue una farsa y utilizaron como excusa de que no debía haber monopolios. López Obrador cuestionó la actuación de los organismos autónomos que no investigan los ramos privados de producción y fallan contra Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresas públicas. Se meten con los monopolios del cemento, No, se meten con los monopolios de las comunicaciones, No, se meten con los monopolios de los bancos, No. Ahí no hay agentes, como ellos llaman, preponderantes. Nada más es Mexicana, que apenas va emprendiendo el vuelo y ya quieren pararla, o la Comisión Federal de Electricidad, que estamos rescatando o Pemex. Pero no nos vamos a dejar. Nosotros también estamos revisando con lupa lo que hacen estos organismos. Asimismo detalló que analiza elevar a rango constitucional el salario mínimo de maestras y maestros estatales y trabajadores administrativos. Estamos analizando si podemos elevar lo del salario mínimo para maestras y maestros a rango constitucional, pero es complejo porque no se trata de poner en la Constitución, principios o criterios o establecer normas que no se van a cumplir; se quedan los artículos como letra muerta. Yo no quiero eso.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; NECESARIO HACER UN AJUSTE Y ACOTAR A ÓRGANOS AUTÓNOMOS

El coordinador parlamentario de Morena y virtual precandidato a la gubernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, coincidió con las iniciativas que anunció el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre el sistema de pensiones y el Poder Judicial de la Federación. Consideró que sí es necesario hacer un ajuste y acotar a órganos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Reguladora de Energía o el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Sobre la propuesta que realizó el Presidente para desaparecer a estos organismos, el senador afirmó que es necesario revisar a fondo la autonomía de cada uno de ellos. Creo que quien asume el poder debe asumirlo con todas las riendas y con toda la facilidad para poder cumplir y sacar adelante el proyecto de nación o, en su caso, el proyecto que encabeza. Eduardo Ramírez enfatizó que no hay institución acabada, por lo que sí creo que se debe hacer un ajuste a estos organismos. Recordó que los órganos autónomos sirvieron para darle espacios a la oposición y que con la autonomía de estas instancias también se acotaron las facultades de las secretarías en la Administración Pública Federal. No es posible que tengamos una Secretaría de Energía y todos los permisos dependan de la Comisión Reguladora de Energía; son facultades que tiene el Ejecutivo. El senador propuso reducir de siete a tres los comisionados que integran al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como restringir el acceso a la información comercial del ámbito privado. Creo que se excedieron en esa reforma constitucional que le dio la oportunidad de entrometerse en la vida comercial, privada, entre particulares. Expresó su respaldo a la reforma al Poder Judicial de la Federación, que anunció el Ejecutivo Federal, para que se puedan elegir por voto popular a ministros, jueces y magistrados. Esto, sin duda, habla de un cambio de régimen, acotar el presidencialismo mexicano y que ya no sea el Ejecutivo quien mande la terna, ni sea el Senado quien apruebe el nombramiento de alguno o de alguna de ellas, que vienen como terna de la Presidencia de la República. Ramírez Aguilar dijo que se trata de una materia sumamente interesante, porque en el pueblo de México hay una molestia en la impartición de justicia, y consideran que ésta, solamente llega para quien tiene dinero, para quien tiene los recursos. Advirtió que la mayor molestia que existe es contra los tribunales locales de las entidades federativas y hay quejas en contra de los jueces en materia familiar, civil, penal; incluso, en contra del Ministerio Público. A veces creemos que solamente en el ámbito federal es donde están los problemas en los juzgados federales o los tribunales colegiados de Circuito, los tribunales de apelación. No. También están desde los jueces de primera instancia, en los municipios, en los distritos judiciales, locales, en los magistrados locales de cada entidad federativa también existe una gran corrupción. Este es un tema, que va a cambiar la estructura de impartición de justicia y no tengo la menor duda que va a diseñarse una reforma en favor del pueblo de México. Eduardo Ramírez consideró que, una vez que se conozca la propuesta del Presidente en materia de pensiones se generará un debate profundo, porque hay quienes piensan que se atenta contra la estabilidad financiera del país y otros, que pensamos que es un tema justo. Coincido con el Presidente en que no es razonable que quien trabaja toda su vida, se retire con un salario menor al que percibía, por lo que confió en que el tema será impulsado no sólo por Morena sino por diversos Grupos Parlamentarios.

DIPUTADO IGNACIO MIER; PRESENTE EN CIERRE DE PRECAMPAÑA DE SHEINBAUM “CLAUDIA DARÁ CONTINUIDAD A LA CUARTA TRANSFORMACIÓN·

El coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco acudió al cierre de precampaña de la Coordinadora Nacional de la 4T, Claudia Sheinbaum, y sostuvo que ella dará continuidad a la Cuarta Transformación. Llegamos al cierre de precampaña de Claudia, próxima presidenta de México. Vamos a apoyarla con todo. Se dijo preparado para el cierre de precampaña. Estamos en el cierre de precampaña de la que va a ser la próxima presidenta de México, la primera mujer, y va a continuar con la Cuarta Transformación, vamos a estar con ella apoyándola. El secretario general de Morena, en Puebla Agustín Guerrero, reveló que cerca de 3 mil poblanos acudieron al cierre de campaña de Claudia Sheinbaum. Celebró el cierre de precampaña de Sheinbaum Pardo en donde dijo que arrasarán en las elecciones presidenciales por encima de la coalición prianrredista.

CLAUDIA SHEINBAUM; CIERRE DE CAMPAÑA EN EL MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN

La precandidata presidencial de Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM), Claudia Sheinbaum, cierra su precampaña de cara a las elecciones del 2024. De manera inesperada el ex aspirante presidencial Marcelo Ebrard sorprendió al aparecer entre la multitud para acompañar a la precandidata, con quien había realizado reuniones privadas tras la tensión interna que se mantuvo durante unos meses luego de perder la encuesta de Morena. El excanciller arribó al Monumento a la Revolución. La exjefa de Gobierno de la capital señaló que la Plaza de la Constitución, el Zócalo, será utilizada para su campaña. Estuvo arropada por su equipo y por primera vez por los cinco competidores por la candidatura presidencial: Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco. También la acompañaron la ex fiscal Ernestina Godoy, Omar García Harfuch, Juan Ramón de la Fuente, Olga Sánchez Cordero, Santiago Nieto, Ignacio Mier. Sin más oradores, Sheinbaum tomó la palabra. Destacó lo hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador y criticó a los conservadores representados con el PRI y PAN. Ellos son el pasado, nosotros somos la esperanza de México. El 1 de julio el pueblo de México decidió no elegir a un presidente más, sino cambiar el rumbo de su historia. Sheinbaum habló de los avances del gobierno del presidente López Obrador. El presidente López Obrador ha levantado el ánimo nacional, se los decimos porque hemos recorrido el país y hay alegría y entusiasmo. Fue destacando los resultados del presidente: 12 millones de pensiones para adultos mayores, becas para estudiantes, 500 mil campesinos en Sembrando Vida, un millón de maestros basificados, el Tren Maya, refinerías, presas, puertos, carreteras, planes de justicia, caminos artesanales, nacionalización del litio, un nuevo modelo de salud pública, aumento del salario, desaparición del outsourcibg, así como la reducción de pobreza. Sheinbaum delineó algunos de los que serán sus proyectos en caso de ser la primera mujer en ganar la Presidencia de la República. Lo primero es honestidad, atención a las causas y sobre todo un verdadero sistema de justicia, por eso también por la seguridad vamos por el plan C. Delineó algunos de los ejes: Mantener la austeridad republicana. Mantener y fortalecer programas sociales, con un aumento por arriba de la inflación. Seguir aumentando el salario mínimo por encima de la inflación. Impulsar inversión pública.

XÓCHITL GÁLVEZ; CIERRE DE PRECAMPAÑA DE XÓCHITL GÁLVEZ DESDE GUANAJUATO

La precandidata presidencial por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, realizó su último evento en Acámbaro, Guanajuato, arropada de líderes panistas. La precandidata llegó acompañada de Marko Cortés, dirigente nacional del PAN y de Libia García Muñoz Ledo, precandidata a la gubernatura de Guanajuato. Vamos a ganar, por eso están temblando en Palacio Nacional, por eso Sheinbaum no quiere debatir, no quiere venir a defender que México está mejor que nunca. La esperanza es nuestra y con esa esperanza vamos a cambiar el país, ¡muchas gracias”. La precandidata de la oposición dio por terminada su precampaña por la Presidencia con el compromiso de apostar por la educación, energías limpias, seguridad y resolver la escasez de agua. Vamos a recuperar el campo mexicano. La aspirante a la presidencial aseguró regresará las Estancias Infantiles y el Seguro Popular, y rechazó la eliminación de programas sociales. Le van a decir mentiras, les van a decir que yo quiero quitar programas sociales. ¡Falso, falso! Los programas sociales no se quitan. La aspirante de la coalición PAN-PRI-PRD sostuvo que mientras en Guanajuato el 86% de los habitantes se sienten inseguros, en la Ciudad de México, gobernada por Sheinbaum casi cinco años, es el 80% de sus residentes. Hoy tenemos un gobierno muy brabucón con los ciudadanos, pero bien mansito con los extorsionadores. Retó al presidente a acudir a Guanajuato, entidad marcada por la violencia y donde en diciembre seis estudiantes de medicina fueron asesinados en Celaya. Le exijo desde aquí al presidente López Obrador que venga a Guanajuato, que venga a esta región, que venga y le dé la cara a los guanajuatenses.

JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ; CIERRA PRECAMPAÑA EN NUEVO LEÓN

El legislador de MC, Jorge Álvarez Máynez, cierra su corta precampaña de algunos días como precandidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio. El evento se lleva a cabo en la alcaldía de Monterrey, estado de Nuevo León, demarcación a la que aspira llegar a gobernar Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de la entidad, Samuel García. Álvarez Máynez informó que su gran cierre a solo nueve días de la finalización del periodo de precampañas, fue de acuerdo con la ley, el emecista fue destapado por el partido naranja para la Presidencia, esto en sustitución de Samuel García, quien se bajó de la contienda por conflictos en el estado que gobierna.

MARCELO EBRARD; REAPARECE Y ACOMPAÑA A SHEINBAUM EN SU CIERRE DE PRECAMPAÑA

El excanciller Marcelo Ebrard reapareció y por primera vez acompaño a la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, esto después de que se llevó a cabo la interna del partido para elegir al candidato. Marcelo Ebrard estuvo presente en el cierre de precampaña de Sheinbaum. Esto se da luego de que por algunos meses la virtual candidata presidencial llamó a la unidad de Morena tras su inconformidad por su derrota en el proceso interno. Entre los presentes que acompañaron a Claudia Sheinbaum en el evento, estuvo el ex aspirante presidencial a quien Sheinbaum saludo con un afectuoso abrazo a su llegada al Monumento a la Revolución. Hay que recordar que al finalizar el proceso interno de Morena, Marcelo Ebrard reclamó que hubo irregularidades en la encuesta por la que se definió a la exjefa de Gobierno como la virtual candidata a la Presidencia. El pasado 13 de noviembre de 2023 Marcelo Ebrard decidió mantenerse en Morena después de haber sostenido un diálogo con Claudia Sheinbaum; y aunque en reiteradas veces se comentó que apoyaba en el equipo de Sheinbaum no se habían visto juntos.

SENADOR MIGUEL ANGEL MANCERA; INAUGURAN EN EL SENADO LA NOVENA GENERACIÓN DEL TALLER LEGISLATIVO “10 POR MÉXICO”

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa inauguró la Novena Generación del Taller Legislativo “10 por México”, espacio que permite a estudiantes del país, capacitarse sobre las labores parlamentarias que se llevan a cabo en el Senado de la República. Durante el encuentro, el también coordinador del Grupo Parlamentario del PRD dijo que el objetivo es que, al finalizar el taller, las y los jóvenes cuenten con los conocimientos necesarios para brindar asesoría parlamentaria. Podrán preparar iniciativas, puntos de acuerdo y se familiarizarán con el lenguaje legislativo. Se trata, de una oportunidad que deben aprovechar al máximo, porque podrán conocer la vida, fundamento y actividad parlamentaria desde un edificio histórico, en el que se han dado importantes debates. Indicó que la constancia que se les va a proporcionar al terminar las actividades del taller estará acompañada de un reconocimiento oficial, el cual tiene valor curricular. Ustedes formaran parte de la historia, pues van a incidir en la vida política del país. Karen Andrea Morales García, coordinadora Nacional de “10 por México”, mencionó que la participación política de los jóvenes es esencial para construir sociedades más inclusivas y dinámicas. Dijo que desde 2019 y a lo largo de ocho generaciones, la participación de las juventudes en la política fortalece la democracia y construye un futuro más representativo y justo para la ciudadanía. Agustín Pérez Méndez, subdirector general de la preparatoria varonil de la Universidad Panamericana, destacó la importancia de darle un espacio a las juventudes para fomentar su participación y compromiso con el desarrollo del país. Comentó que se debe cultivar el potencial ciudadano y político de las nuevas generaciones, pues juegan un papel fundamental en la construcción de un México más próspero y equitativo. El conocimiento y la compresión profunda de los procesos legislativos son herramientas claves para el ejercicio responsable de la ciudadanía y la construcción de políticas públicas que impulsen el progreso. En el taller participarán 150 jóvenes estudiantes de las preparatorias femenil y varonil de la Universidad Panamericana y de la Universidad Jurídico Forense del Sureste, de las carreras de Derecho, Economía, Relaciones Internacionales, Comunicación, Psicología, Ciencias Políticas, Pedagogía.

SENADOR JOSÉ NARRO; REFORMA QUE COMBATE VIOLENCIA VICARIA; UN PASO MÁS EN FAVOR DE LAS MUJERES

El senador José Narro Céspedes calificó como muy buena noticia para las familias mexicanas, la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que combate la violencia vicaria. El senador de Morena celebró la entrada en vigor de estas reformas, porque con esta legislación se salda una de las deudas que se tiene con ellas y se da un paso más para la eliminación de la violencia. Hoy es un día de fiesta, por la publicación de la reforma a diversos ordenamientos, al Código Civil, al Penal y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. José Narro también respaldó a la familia del Presidente Andrés Manuel López Obrador y manifestó su rechazo al uso de la descalificación, la mentira y las embestidas como una forma de hacer política. El legislador lamentó que, ante la falta de propuestas, los adversarios políticos ataquen sin pruebas a los hijos del Presidente y exigió que se ponga un alto a la guerra sucia, a la mentira y a la difamación. Destacó que López Obrador es un Presidente fuerte y con una aprobación del 70 por ciento, por lo que consideró como un acto ruin que se agreda a la familia presidencial sin pruebas, sólo con dichos.

JOE BIDEN; LOS ATAQUES SEGUIRAN HASTA QUE LOS REBELDES RESPALDADOS POR IRÁN DEJEN DE ATACAR

El presidente Joe Biden señaló que las operaciones continuarán hasta que los rebeldes respaldados por Irán dejen de atacar barcos en la zona. Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra los hutíes de Yemen y el presidente Joe Biden señaló que continuarían hasta que los rebeldes respaldados por el régimen de Irán dejen de atacar barcos en el mar Rojo. Los últimos ataques estadounidenses alcanzaron dos misiles antibuque que los hutíes, que dicen actuar en solidaridad con los palestinos en Gaza, se estaban preparando para disparar contra el concurrido corredor marítimo, señaló el Ejército estadounidense. Las fuerzas estadounidenses han lanzado varias rondas de ataques aéreos contra los hutíes, desde un bombardeo inicial por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña el viernes pasado, lo que ha aumentado las tensiones en Medio Oriente. Joe Biden, que busca la reelección en noviembre, admitió que los ataques occidentales aún no habían logrado impedir los ataques de los hutíes contra el transporte marítimo internacional. Cuando dices trabajar, ¿están deteniendo a los hutíes?’ No. ¿Van a continuar? Sí”, dijo el presidente Biden en la Casa Blanca. El Gobierno anunció los últimos ataques contra los rebeldes de Yemen. Lo hicimos de nuevo esta, atacando un par de misiles antibuque que teníamos razones para creer que estaban siendo preparados para un fuego inminente en el sur del mar Rojo, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) sostuvo que los misiles en un área de Yemen controlada por los hutíes representaban una amenaza inminente para los buques mercantes y los buques de la Armada estadounidense en la región. La subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, dijo que los aviones de guerra de la Armada estadounidense llevaron a cabo los últimos ataques y dijo que los ataques aéreos que comenzaron contra los hutíes la semana pasada han podido degradar, perturbar gravemente y destruir un número significativo de sus capacidades. La Casa Blanca añadió: No buscamos un conflicto con los hutíes, no buscamos un conflicto en la región. Pero tenemos que ser capaces de actuar en nuestra propia defensa, no sólo para nuestros barcos y nuestros marineros sino también para el transporte marítimo internacional en el mar Rojo. Un alto funcionario de Yemen dijo que sus fuerzas militares necesitan ayuda extranjera para lanzar una operación terrestre contra los hutíes que respaldaría los ataques de Estados Unidos y el Reino Unido. Las fuerzas terrestres deben recibir apoyo sobre el terreno y estas fuerzas pertenecen al gobierno legítimo, dijo Aidarus al Zubaidi, vicepresidente del Consejo de Dirección Presidencial que reúne a varios grupos antihutíes, durante el Foro Económico Mundial de Davos.

