La precandidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz llamó a la sociedad civil y a la militancia de los partidos que abandera (PAN, PRI y PRD) a dar la pelea y salir a convencer para ganar la contienda del 2 de junio, de lo contrario el país seguirá sumido en la violencia.

“Es momento de entender que le entramos ahora o nunca, el país se nos va de las manos. Es ahora o nunca, por eso tenemos que dar la pelea más histórica, salgan a convencer, salgan a caminar, los necesito … no puedo sola, necesitamos a cada uno de ustedes para luchar”, refirió en su último evento de precampaña en el municipio de Acámbaro, Guanajuato.

La precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador visitar Guanajuato, “que venga a esta región, que venga y le dé la cara a los guanajuatenses para que enfrente con todo el poder del Estado a los delincuentes”, refirió.

Y aprovechó para mandarle otro mensaje al primer mandatario: “Que deje de presionar a los ciudadanos y dedique su tiempo a enfrentar a la delincuencia, todavía tiene tiempo, todavía le quedan nueve meses, que se ponga a trabajar. En lugar de meterse a la elección, le exijo que se ponga a trabajar; que dirija sus fobias a los extorsionadores no a los empresarios, que ataque a los violadores no a las feministas, que se solidarice con respeto con las víctimas y no con los narcotraficantes”, exigió.

Dijo que de ganar la presidencia, no va a culpar a la 4T ni al neoliberalismo, ni a los expresidentes, lo que hará será enfrentar “con agallas” al crimen organizado.

“El actual presidente decidió dar abrazos a los delincuentes y no quiso enfrentar a la delincuencia, pero yo sí la voy a enfrentar y eso se va a acabar, yo sí tengo las agallas para que ustedes vivan en paz … La responsabilidad de enfrentar a la delincuencia organizada es de la próxima presidenta de la República … hoy me vengo a comprometer con Guanajuato, ¡basta que asesinen a los jóvenes!, ¡basta que sea noticia mundial!, tengan la certeza, vamos a cuidar a los jóvenes, los voy a cuidar como si fueran mis hijos”, aseguró.

Te podría interesar Llama la Corte a jueces y magistrados a no dar gusto al poder en turno

Pidió a los asistentes a su evento, no dejarse engañar por su contrincante, aseguró que los programas sociales no se van a quitar, “les pido un favor, trabajemos de aquí hasta el día 2 de junio; les van a decir mentiras. les van a decir que yo quiero quitar los programas sociales, ¡falso! ¡falso! los programas sociales no se quitan, los programas sociales son un derecho, los programas sociales se quedan”, señaló.

RM