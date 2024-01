El nombre de Lana Del Rey se volvió tendencia de forma inmediata en redes sociales debido a que fueron compartidas fotografías en las que posa para SKIMS, la marca de lencería de Kim Kardashian.

Y es que en medio de la tendencia “coquette”, sus nominaciones a los Grammy y su participación en Coachella, la cantante de “A&W” posó con las prendas que forman parte de una colección con motivo de San Valentín bajo el lente de Nadia Lee Cohen.

Kim Kardashian publicó en su cuenta de X que las prendas estarán disponibles a partir del 23 de enero en el sitio de Skims.

Our @SKIMS Valentine LANA DEL REY. Music’s queen of hearts opens our dedicated Valentine’s Shop on Tuesday, January 23 at 9AM PT / 12PM ET.

Photo: @nadialeecohen pic.twitter.com/FLHLlpupF0

— Kim Kardashian (@KimKardashian) January 18, 2024