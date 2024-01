Un “ligero” retraso de 13 horas en un vuelo de avión provocó que un pasajero enfureciera y agrediera al piloto de la aeronave.

Es común que en los vuelos se registren retrasos de varias horas, pero en este caso la aeronave no despegó y se quedó en tierra por ¡13 horas!

Lo anterior ocurrió en el vuelo Delhi-Goa del aeropuerto de la ciudad de Delhi ubicada en la India.

A través de redes sociales se difundió el video del momento en que ocurrió la agresión, la cual la captaron otros pasajeros con sus cámaras de sus dispositivos móviles.

En las imágenes se observa al piloto -identificado como Anup Kumar– dando a los pasajeros los motivos del retraso y por lo cual así continuaría.

Esto generó molestia no solo entre los pasajeros, sino también entre la tripulación, pero de entre todos ellos sobresalió Sahil Kataria, el agresor.

Kumar explicó a todos que seguiría el retraso debido a una densa niebla que azotó la región de Delhi, pero esto solo hizo enfurecer a Kataria quien no se la pensó dos veces y tras esperar 13 horas atacó al piloto.

Sin mediar palabras, Shail Kataria se le fue encima a Anup Kumar dando un golpe. Posteriormente, intervino una azafata y una persona que fue por el pasajero a quien regresó a su asiento.

A pesar de que se supo que estaba siendo grabado, poco le importó a Shail su acción, por lo que el clip se difundió en redes sociales y se volvió viral.

Sobre el hecho, las autoridades del aeropuerto de Delhi informaron que el piloto salió sin ninguna herida tras el ataque y que el pasajero no provocó mayores incidentes.

Passenger assaults IndiGo pilot announcing delay of Delhi-Goa flight, In the video that has now gone viral, the accused, dressed in a yellow hoodie, ran up from the last row and hit the pilot who had taken charge of the flight on grounds of Flight Duty Limitations (FDTL). He has… pic.twitter.com/Xt4NwxeTMt

— ℝ𝕒𝕛 𝕄𝕒𝕛𝕚 (@Rajmajiofficial) January 15, 2024