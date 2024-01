Por allá de 2010, como creación del polémico Dan Schneider, producida por Schneider’s Bakery en conjunto con Nickelodeon Productions, se estrenaba Victorious en Nickelodeon, ese icónico canal de la televisión estadounidense. Apenas unos meses después de su estreno en Estados Unidos, la serie se transmitió en Latinoamérica y más tarde en España, en el mismo año.

Pese al éxito, que les hizo estrenar sesenta episodios, divididos en cuatro temporadas y cosechar premios en los Kids Choice Awards, una vez que se transmitió el último capítulo, aun cuando Netflix acogió la primera temporada en 2013 en su catálogo, su importancia se esfumó pronto, así como también las actrices y actores que protagonizaron la serie.

Además de Ariana Grande, de la que aún se sigue teniendo un registro en la cultura pop, el cast estaba conformado por Victoria Justice, Math Bennett, Elizabeth Gillies, Avan Jogia, Daniella Monet y Leon Thomas III.

¿Qué ha sido del resto del cast?

Victoria Justice, protagonista de Victorious, ha seguido en activo desde el final de la serie pese a que los reflectores no han estado sobre ella. Apenas tuvo oportunidad, debido a su talento para cantar, estrenó un sencillo en 2013. Y lo mismo ha hecho diez años después, pues el año pasado lanzó otra canción y reveló que lanzaría su álbum debut. Ha actuado también en algunas producciones de Netflix y se encuentra activa en sus redes sociales.

Wonder what Lindy’s doing in 2024? Happy birthday #eyecandy 🎈❤️ pic.twitter.com/rtcKCGb0f1 — Victoria Justice (@VictoriaJustice) January 12, 2024

Leon Thomas III, quien interpretara el papel de Andre Harris, abandonó la actuación para enfocarse de lleno en la música. Debutó colaborando en el Yours Truly, de su colega Ariana Grande. Apenas luego, comenzó a codearse con figuras como JAY-Z, SZA, Lil Wayne, entre otros. En 2022, hizo público que inició a trabajar en su solo album tras haber firmado en EZMNY Records.

Elizabeth Gillies, quien a sus 17 interpretara a Jade en Victorious, no tuvo su debut actoral en esa serie de Nickelodeon, pero sí puede decirse que fue el trampolín que la puso en el foco de una vida más pública. Luego de su paso por la serie teen, participó en Sex&Drugs&Rock&Roll y más tarde en el reboot de Dynasty. Al igual que Thomas, Elizabeth también ha colaborado con Ariana Grande, a quien, por cierto, conoce desde antes de Victorious.

Daniella Monet, quien hiciera de la hermana mayor de Tori Vega, ya era conocida por haber aparecido, por qué no, en la polémica e icónica Zoey 101. A diferencia de sus ex-colegas, ella desapareció, aunque no del todo, de la vida pública, pues ahora es conocida por ser vegana y tener un sitio donde comparte información relacionada con su estilo de vida.

Avan Jogia interpretó a Beck en Victorious. Su carrera actoral no despegó de la forma en que lo hicieron la de sus colegas; sin embargo, no ha tenido mucho descanso, pues ha aparecido en series como Twisted, Tut, Now Apocalypse, entre otros. Es autor de un libros, cuentos y algunos poemas, así como también integrante de Saint Ivory, banda que mantiene junto a su hermano.

At last but not least, Ariana Grande, a quien no hemos dejado de ver ni escuchar, sobre todo por su faceta de cantante, por la que cautivó desde que formó parte de Nickelodeon. Ha ganado Grammys, premios Billboard, VMA’s y mucho más. Si no fuera suficiente la música, también ha destacado por sus papeles en Scream Queens y Don’t look Up.

Ariana Grande stuns for r.e.m. beauty. pic.twitter.com/JMQNEqwlWk — Pop Base (@PopBase) January 16, 2024

