El presidente Andrés Manuel López Obrador, presentara la iniciativa de reforma en materia laboral el próximo 5 de febrero en Palacio Nacional, la cual busca elevar a rango constitucional aumentos anuales al salario mínimo por encima de la inflación. Que no vuelva a suceder que el salario mínimo aumente menos que la inflación, que nunca más vuelva a permitirse esa gran injusticia y este criterio quiero que se eleve a rango constitucional porque fue una canallada lo que hicieron los tecnócratas neoliberales en 30 años, para ser exactos, en 36 años, desde 1983 hasta 2018. Eso no debe repetirse bajo ninguna circunstancia, fue una infamia. Puntualizó que esta propuesta de reforma modificaría el artículo 123 de la Constitución a fin de revertir políticas del periodo neoliberal que perjudicaron el poder adquisitivo de trabajadoras y trabajadores. Hay que tener en cuenta que todo lo que hicieron fue para perjudicar al pueblo, se ensañaron en aplicar políticas antipopulares y lo que estamos buscando es corregir. También hasta donde lleguemos porque fue mucho el retroceso, va a llevar todavía más tiempo terminar de resarcir los daños que ocasionó la política neoliberal o neoporfirista, pero tenemos que avanzar en lo que corresponde. Como resultado de seis incrementos consecutivos en el Gobierno de la Cuarta Transformación, el actual salario mínimo de 248.90 pesos rinde para comprar 12 kilogramos de tortilla; 5.9 kilogramos de huevo y 5.3 kilogramos de frijol. El poder adquisitivo subió 110 por ciento en términos reales respecto al de 2018, de acuerdo con datos de enero de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI). Otra iniciativa de reforma promovida por el Ejecutivo tiene el objetivo de entregar pensiones completas a personas jubiladas, es decir, el salario total del último empleo y no un porcentaje. Cuando yo haga la presentación, quiero hacer una explicación, voy a exponer con gráficas lo que significó la reforma a las pensiones, la entrega de pensiones a jubilados, el manejo de Afores y la rebaja para que quienes terminan después de 30 años de trabajo no reciban el sueldo con el que se retiran sino la mitad, si les va bien. Por eso muchos no quieren jubilarse y esto va a ser crisis, va a ser peor cuando entre completamente en vigor o se empiece a aplicar la reforma de Zedillo de 1997, entonces tenemos que corregir eso gradualmente en un acuerdo con empresarios y trabajadores. El presidente López Obrador reiteró que la iniciativa no afectará a empresarios o empleadores, ya que el Gobierno de México contribuirá con recursos a fin de reparar el daño causado en sexenios anteriores. Para tranquilidad de empresarios y de trabajadores, sobre todo de los empresarios, para que no los atemoricen, el gobierno va a asumir una parte considerable de este desequilibrio. Estamos ya trabajando en una corrida financiera para ver en cuánto tiempo resolvemos que el trabajador se jubile con su sueldo último y no que se le reduzca a la mitad su pensión. El paquete de iniciativas de reforma desde el Ejecutivo será presentado durante el 107 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917. En su momento, el Poder Legislativo será responsable del estudio, análisis, discusión y aprobación de los planteamientos. Van a tratarse de reformas que se van a aplicar en esta legislatura y en la nueva, lo electoral tiene que tratarse en la nueva porque estamos en año de elecciones, pero sí voy a presentarlas. Todo queremos que sea constitucional, van a haber algunas que son leyes, pero en su mayoría queremos que sean reformas constitucionales.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; MORENA ACOMPAÑARÁ INICIATIVAS ANUNCIADAS POR AMLO

El coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Eduardo Ramírez Aguilar, anticipó que la bancada de Morena en la Cámara Alta acompañará las iniciativas anunciadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral, de salarios y pensiones, así como al Poder Judicial. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el coordinador de los senadores de Morena recordó que el titular del Ejecutivo presentará un paquete de iniciativas el próximo 5 de febrero para reformar la Constitución. Destacó, en este sentido, que la bancada de Morena respaldará las propuestas y buscará los acuerdos necesarios para continuar con la transformación del país.

DIPUTADO IGNACIO MIER; PUEDO APORTAR MUCHO Y JUNTOS PODEMOS FORMAR UN MEJOR FUTURO

Ignacio Mier Velazco, coordinador de los diputados de Morena y precandidato único al Senado de la República por Morena, indico que puede aportar mucho para que los poblanos tengan una vida mejor. Desde joven he sido sensible a los problemas de la comunidad, por eso estoy hoy aquí, porque sé que puedo aportar mucho para que los poblanos tengan un mejor futuro. Ante militantes y simpatizantes morenistas, manifestó que es verdaderamente obradorista quien de manera desinteresada lucha para que se reduzca la brecha entre los que menos tienen y los que tienen mucho eso es la Cuarta Transformación, escuchar no a los de arriba sino a los dos abajo y mantener los principios de Morena de no mentirle al pueblo, no robar su confianza y no traicionar nuestra palabra. Por eso yo voy a estar al lado de ustedes, porque en el Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública hemos empeñado nuestra palabra con valor y dignidad, hombres y mujeres que amamos a Puebla y al prójimo. Mier puntualizó que la gente debe ser quien decida quién quiere que los gobierne porque no debe haber imposiciones eso solo daña al pueblo, por eso debemos respetar su voluntad; estando unidos con convicción, podremos mantener la esperanza de consolidar la 4T con Claudia Sheinbaum y estoy convencido de que en nuestra entidad, habrá transformación verdadera con Alejandro Armenta. Pero para que sea así hay que respetar cada uno de los pueblos y municipios para que quienes aspiren a gobernar sean verdaderos transformadores y no verdaderos pillos; la función de los consejeros electorales como los que están aquí presentes es la de vigilar que no se cuelen lobos vestidos de ovejas, que solo se quieren aprovechar de la gente, así que vamos juntos a lograr que sean los mejores perfiles quienes abanderen la defensa de la Cuarta Transformación en la entidad.

CLAUDIA SHEINBAUM; EN MORENA NO CABEN PERSONAS DE MALA REPUTACIÓN

Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata de Morena a la presidencia de la República, reiteró que los candidatos y candidatas por cargos federales son electos por medio de encuestas y es ahí donde se cuida no llevar a personas de mala reputación y que en un futuro no quieran traicionar. Se definen los candidatos o candidatas por encuesta, evidentemente, pues se ve quién es militante o quién ha estado en Morena. En el caso de las dos personas que ganaron la encuesta en Hidalgo ya estaban en Morena y se hace la encuesta y ellos ganan, de todas maneras nosotros y la militancia lo pide y lo sabemos pues cuidamos que quien sea evaluado sean personas que no quieran aspirar un cargo y después vayan a traicionar, sino que realmente tengan la convicción del movimiento. Hablo sobre el Grupo Universidad y concretamente la presencia de Damián Sosa y las quejas en el mitin de Tulancingo, la precandidata de Morena indicó que más adelante se habrá de reunir con la militancia para escucharla. No obstante, reiteró que personas de mala reputación no deben estar en Morena y en particular a los estudiantes universitarios que estuvieron en el mitin de Tulancingo, les dirigió un mensaje en el que señala que rechaza cualquier forma de represión de un estudiante. Claudia Sheinbaum negó que ella haya sido la responsable de la inundación en Tula y atribuyó dichas expresiones a que la oposición ya no sabe qué inventar porque saben que concretamente en Hidalgo van 40 puntos por debajo de las preferencias.

XÓCHITL GÁLVEZ; SE REUNIÓ CON SU EQUIPO PARA REFORZAR LAS TAREAS EN SU CAMPAÑA RUMBO A 2024.

La precandidata por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, sostuvo una reunión con su equipo para pedir reforzar las “tareas de convencimiento a ciudadanos sin partido político. Xóchitl Gálvez también reiteró que se debe establecer un formato para que jóvenes puedan conocer su plataforma. La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México cerró su precampaña presidencial en evento realizado en la Arena Ciudad de México. Rumbo a las elecciones del próximo mes de junio, el discurso que emitió en su evento, la precandidata del PAN, PRI y PRD se lanzó contra Claudia Sheinbaum y la retó a verla en los debates.

COMISION DE DEBATES DEL INE; DEBATES PRESIDENCIALES 2024: PODRÍAN SER EN LAS 3 SEDES PROPUESTAS POR EL INE

La Comisión de Debates del Instituto Nacional Electoral (INE), rumbo a las elecciones federales del 2024, ya perfila cuáles podrían ser los lugares en los que se llevarán a cabo los debates presidenciales entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. Ya que la Comisión temporal del órgano electoral aprobó un anteproyecto con el que se plantea definir el formato, la sede y las fechas de cada uno de los debates entre los aspirantes a la silla presidencial. De acuerdo por el analista Ernesto Guerra, son tres debates presidenciales los que se harán entre el mes de abril y mayo: Primer debate: 7 de abril del 2024. Segundo debate: 28 de abril del 2024. Tercer debate: 19 de mayo del 2024. En cuanto a las sedes propuestas por la Comisión, son las siguientes tres: Debate 1: Oficinas Centrales del INE. Debate 2: Estudios Churubusco. Debate 3: Instituto Tecnológico de Monterrey/Centro Cultural Universitario Tlatelolco. La Comisión propone que el primer debate tenga el formato A, donde los aspirantes responderán preguntas formuladas por personas a través de redes sociales. Para el segundo, las preguntas también vendrán de la ciudadanía, pero recogidas desde las plazas públicas. Mientras que en el Formato C, para el último debate, habrá un encuentro cara a cara entre los candidatos, para que cuestionen sus visiones entre ellos. Los debates 2 y 3 serán transmitidos de forma obligatoria a través de televisoras, radiodifusoras y medios electrónicos.

OMAR HARFUCH Y CATY MONREAL; SOSTIENEN REUNION

La reunión que sostuvo el ex secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch y Caty Monreal es una muestra del desacuerdo que tiene la precandidata presidencial, Claudia Sheinbaum, con la hija del senador Ricardo Monreal, para que se convierta en la candidata a la alcaldía Cuauhtémoc. El encuentro tuvo lugar el pasado sábado. Donde García Harfuch, calificó la reunión como muy productiva. Caty Monreal ha realizado algunos recorridos por la alcaldía que incluso ha compartido en sus redes sociales en busca de la Alcaldía que su padre gobernó entre 2015 y 2017.

JOE BIDEN; ATAQUES CONTRA OBJETIVOS HUTÍES PUEDEN CONTINUAR

El presidente Joe Biden, advirtió que si los rebeldes continúan su comportamiento inaceptable, los bombardeos continuarán. Estados Unidos llevó a cabo el pasado viernes nuevos ataques contra objetivos hutíes en Yemen, según un funcionario estadounidense, un día después de lanzar un bombardeo multinacional coordinado contra casi 30 localidades de los rebeldes. Los ataques adicionales llevados a cabo el viernes por la noche tuvieron un alcance mucho menor y apuntaron a una instalación de radar utilizada por los hutíes. Los hutíes habían disparado al menos un misil balístico antibuque contra un buque comercial el viernes temprano. Los rebeldes hutíes afirmaron el viernes que los intereses de Estados Unidos y Reino Unido eran blancos legítimos, tras los bombardeos de estos países en Yemen en respuesta a semanas de ataques contra embarcaciones en el mar Rojo que amenazan el comercio mundial. El presidente Joe Biden, advirtió que responderá si los rebeldes continúan su comportamiento inaceptable.

