Los premios People’s Choice Awards que celebran todas las formas de entretenimiento como cine, televisión, música y cultura pop tendrán su gala el próximo 18 de febrero y el talento mexicano forma parte de quienes van por uno de los prestigiosos galardones, tal es el caso de Luz Carreiro, nominada a Influencer del Año.

“Con este nombramiento ya me siento ganadora, creo que es un gran parteaguas en mi carrera, en especial por el tipo de contenido que difundo con el objetivo de dejarles algo a la sociedad, me siento ya demasiado honrada y afortunada de ser considerada en estos premios”, dijo en entrevista con 24 HORAS.

A pesar de los millones de seguidores con lo que Luz cuenta, el camino para llegar a unas nominaciones de este prestigio fue una lucha constante por defender su contenido respecto a lo que otros hacen”, explicó.

Ella es reconocida por su contenido de viajes mochileros por el mundo, estilo de vida, maternidad y ecología a través de TikTok e Instagram. Es autora del libro El vuelo de una abeja donde cuenta cómo le hizo para viajar con poco presupuesto y conocer más de 40 países durante diez años. Actualmente, es un podcast.

“Hago lo que hago porque genuinamente me gusta, porque me apasiona hablar del tema, así que creo que aquí no hay una competencia contra otros creadores de contenido, de hecho, si hay algo que he mostrado mucho en mi comunidad es que me encanta colaborar con otros canales de contenido.

“Para mí el tener la oportunidad de conocer y convivir con otras figuras es una gran oportunidad, en vez de verlo como un reto de competencia, esta nominación es excelente para aprender de aquellos con los que estoy compitiendo como Daniel Valle, Sujin Kim, Laura Sánchez, Tefi Russo, Kel Calderón, Alondra García Miró y Surthany Hejeij, quizá me nutra de sus conocimientos y tal vez podamos hacer cosas juntos en un futuro”, añadió.

A UN LADO LOS TEMORES

Narra que, cuando inició con esta actividad fue criticada porque la gente pensaba que lo hacía sólo para presumir sus viajes, por ello le dio un giro a sus contenidos para dejarles algo que les sirviera de información a sus seguidores.

“Me di cuenta de que debía darle un sentido de responsabilidad a mis viajes. Cuando empecé a compartir mis viajes no existía lo que es ahora el creador de contenido, el influencer, incluso, las plataformas que ahora conocemos no existían.

“Yo empecé haciendo Facebook e Instagram en el 2016 y compartía mi viaje porque me gustaba hacerlo empiezo a recibir demasiadas críticas sociales al igual que a mi mamá porque estamos hablando que hace 12, 13 años que una mujer fuera mochilera, que viajara sola por el mundo con bajo presupuesto pues no estaba bien visto, era mucho tabú, se preguntaban dónde está el sugar daddy, está perdida”, finalizó.

Así fue que también empezó a compartir información sobre cómo ganaba dinero para costearse sus viajes, lo que le valió el llegar a sus primeros 10 mil seguidores en Instagram. De esta forma se dio cuenta de que no estaba haciendo nada malo y que simplemente quería marcar una diferencia como influencer.