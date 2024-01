De acuerdo con proyecciones de medios estadounidenses, el expresidente Donald Trump ganó las primarias republicanas en Iowa, que le consolidan como el gran favorito de nominación del Partido Republicano para las elecciones a la Presidencia de noviembre.

El magnate, sobre el que pesan cuatro inculpaciones penales, aventaja a sus rivales Nikki Haley y Ron DeSantis en este estado del medio oeste, que comienza con la temporada de primarias presidenciales republicanas.

Al conocerse las proyecciones, el hijo del expresidente publicó un mensaje a través de X: “Bueno, eso fue rápido. Gracias Iowa. Ahora acabemos con estas tonterías y vayamos tras la locura que es el partido demócrata actual. ¡Suficiente es suficiente! Es hora de poner a Estados Unidos en primer lugar, para variar”.

A diferencia de las elecciones habituales el voto no es secreto. Los votantes se ubicaron en espacios dispuestos para cada opción. Cabe recordar que, para ganar la nominación republicana se necesitan mil 215 delegados. Los delegados se reparten proporcionalmente entre los candidatos según su porcentaje de votaciones.

“Creo que vamos a tener una tremenda noche”, comentó Trump en un video publicado en medios sociales horas antes de las votaciones. “La gente es fantástica y jamás he visto un espíritu como el suyo”, agregó.

Al ser la primera contienda del país, Iowa tiene un gran impacto para el futuro de primarias, ya que suele marcar el impulso y las narrativas de los medios para el resto de la sucesión de elecciones.

Los demócratas de Iowa realizan caucus y votan por correo hasta marzo, pero ese proceso está prácticamente decidido, ya que Biden aspira a un segundo mandato.

El expresidente tomó una postura informal en su campaña en Iowa, aumentando sus apariciones en el estado en semanas previas a las asambleas electorales, mientras que sus rivales trabajaron durante meses en un intento de hacer un aumento en sus dominios.

En lo que fue su discurso final ante los habitantes de Iowa, el pasado domingo 14 de enero, Trump, no presentó algún discurso político que le escribiera su visión para el futuro de la nación, sino una petición de que los votantes lo ayudarán a “vengarse de sus enemigos políticos”.

Allí mismo, el expresidente dijo a sus seguidores que ni el mal clima o las gélidas temperaturas que azotan el medio oeste de Estados Unidos o enfermedades o dolencias les impidan realizar el caucus de este lunes.

