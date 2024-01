Sigue la cobertura sobre todo lo que ocurra en la ciudad de Londres en la celebración de entrega de los premios “The Best” organizada por la FIFA.

Hosting #TheBest FIFA Football Awards 2023… 🎤@FIFAWorldCup winner Thierry Henry and prominent broadcaster @ReshminTV will present the award ceremony set to honour the most outstanding members of the world’s most popular sport.

Tap below to read more ⬇️

— FIFA (@FIFAcom) January 14, 2024