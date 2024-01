Sebastián Bautista, joven influencer mexicano, murió en un supuesto accidente en un vehículo tipo razer.

Lo anterior lo confirmó Diana Estrada (amiga de Sebastián) a través de su perfil de Instagram:

“Chiquis, no sé qué voy a hacer sin ti. Tú sabes cuanto te amaba, me dejaste una herida muy profunda, solo le pido a Dios que me dé fuerza para asimilar todo esto, porque la verdad me duele muchísimo. No tengo palabras”.

De acuerdo con la también influencer, el pasado 12 de enero Sebastián Bautista conducía un vehículo tipo razer en el municipio de Angostura ubicado en el estado de Sinaloa.

Presuntamente, Bautista perdió el control del vehículo, por lo que volcó y el razer le cayó encima causándole la muerte casi al instante.

Al sitio llegaron cuerpos de emergencia y elementos del Servicio Médico Forense quienes hicieron las diligencias correspondientes, pero hasta este 14 de enero se confirmó la identidad del joven influencer de 23 años de edad.

Ahora con la confirmación de la lamentable noticia, Diana Estrada pidió a sus seguidores no preguntar más sobre Sebastián y no difundir noticias falsas en torno al caso:

“Les pido de favor que dejen de circular las fotos de Sebastián, tengan por favor respeto. También dejen de levantar falsos y hacer chismes de lo sucedido, lo que pasó fue que tuvo un accidente en un RZR, no es para nada de lo que están diciendo y los chismes que están inventando”.

