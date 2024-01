El juego de la Ronda Wild Card entre los Steelers y Buffalo Bills se reprogramó tras la tormenta invernal que azota gran parte de EU.

Este sábado, a través de una publicación en X la gobernadora de Nueva York, Governor Kathy Hochul, sorprendió a los amantes del futbol americano tras dar a conocer que debido a la tormenta invernal que azota gran parte de Estados Unidos, el partido entre los Bills Mafia vs Steelers que estaba programado para las 12:00 horas del domingo 14 de enero, se llevará a cabo este lunes a las 3:30.

Según detalló Hpchul, que tras estar en comunicación con el comisionado de la NFL Roger Goodell, sobre las peligrosas condiciones en Buffalo este fin de semana, fue que se tomó la decisión de cambiar la fecha del partido.

Y es que las condiciones climáticas, no solo pone en riego a los jugadores, sino a los fanáticos.

Es por ello que, la gobernadora de NY, incluso emitió una declaración de prohibición de viajar en el condado de Erie a partir de las 9 p.m. de esta noche, asimismo, invito a la comunidad a mantenerse informada para conocer la situación climática.

“Viajar será extremadamente peligroso en el oeste de Nueva York esta noche. La prohibición total de viajar comienza a las 9 p.m. en el condado de Erie. Incluso si no cae nieve, quédese en casa y no intente conducir. La nieve puede acumularse en un instante y crear condiciones de apagón. Obtenga lo esencial ahora antes de que comience a nevar”.

Pronostico del clima

Según el estado meteorológico, para este domingo la temperatura máxima prevista en Buffalo, que está en el norte del estado de Nueva York, casi en la frontera con Canadá, será de -4 grados.

Por lo que se prevé la caída de nieve y peligrosas rachas de viento de hasta 75 kilómetros por hora.

Grateful to @NationalGuardNY, @NYGov crews, local partners, & emergency responders in Western New York who are prepared to respond to tonight’s storm.

Please stay home & do not attempt to drive tonight. A full travel ban is in effect starting at 9:00 pm in Erie County. pic.twitter.com/QK7AM7Qb0K

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) January 13, 2024