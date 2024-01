La policía y el escuadrón antibombas de Long Island informó que la casa del juez, Arthur Engoron, está bajo amenaza de bomba. El magistrado es uno de los encargados de llevar a cabo el caso por presunto fraude civil en contra del expresidente Donald Trump.

De acuerdo con información de medios en Estados Unidos, la policía del condado de Nassau fue alertado durante la madrugada de este jueves 11 de enero sobre una amenaza de bomba en la casa del juez Engordon. Este hecho se da horas antes de que la defensa del expresidente presente los argumentos finales para conocer la resolución del caso.

Te podría interesar: Crisis en Ecuador se alargará con enfrentamientos: experto

Hasta el momento no se sabe si el magistrado se encontraba en su hogar a la hora de que se registró la amenaza. Debido a la alerta por la presencia de artefactos explosivos, funcionarios judiciales han solicitado doblar la seguridad en el recinto donde se dará a conocer el futuro legal de Donald Trump.

Recordemos que actualmente el expresidente de los Estados Unidos enfrenta una demanda por presunto fraude civil en Nueva York, expertos señalan que esta demanda podría costarle al empresario cerca de 370 millones de dólares, además de ser un duro golpe en contra de sus aspiraciones de regresar a la Casa Blanca.

Luego de que se diera el reporte de amenaza de bomba en la casa del juez Arthur Engoron, la Oficina de Administración Tributal dijo al medio estadounidense “The Post” que la audiencia sigue en pie, pero que probablemente se retrase un par de horas.

Esta resolución final se da luego de que el propio juez Engordon le negará a Donald Trump presentar él mismo sus argumentos finales y también retrasar la audiencia con motivo del fallecimiento de Amalija Knavs, madre de su esposa, Melania Trump.

BREAKING: Police respond to a bomb threat at the home of Judge Engoron, the judge presiding over former President Trump’s civil fraud case. https://t.co/Bgn5qIZOfx

— NBC News (@NBCNews) January 11, 2024