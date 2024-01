La plataforma de streaming, Netflix, lanzó un nuevo tráiler de “Orion and the Dark”, la película animada de Charlie Kaufman.

Este jueves, a través de sus cuentas oficiales, el Gigante Rojo, liberó un nuevo avance de ‘Orion and the Dark’, la película animada sobre cómo enfrentar tus miedos, que fue escrita por Charlie Kaufman.

En el tráiler de 1:15 min vemos a Orion, un pequeño que tendrá que hacerle frente a sus mayores temores como lo es a sociabilizar, a la responsabilidad, al rechazo, pero sobre todo al miedo.

De igual manera se observa a Dark, una sobra negra que personifica el mayor temor del niño.

Este personaje llevará al pequeño a un viaje al rededor del mundo para demostrarle que la oscuridad no es algo tan terrible como él piensa, pese a que ello le pueda costar la vida.

Asimismo, le ayudará en compañía de otras criaturas (el oso Sleep, el ratón Quiet y él cambia formas Dreams) a enfrentar sus otros temores.

¿Quiénes forman parte del reparto?

La película, que fue desarrollada por DreamWorks Animation con base en el libro de Emma Yarlettm, contará con la participación de Jacob Tremblay y Paul Walter Hauser, quienes serán los encargados de darle voz a los personajes principales.

Algo que destacar es que, esta cinta, que se estrenara el próximo 2 de febrero, marcará el debut cinematográfico del animador Sean Charmatz, con el guion de Charlie Kaufman, quien nos tiene acostumbrados a temáticas existencialistas, de tal suerte que si aún no has visto este increíble tráiler a continuación te lo dejamos.

Are you afraid of the dark?

Orion and the Dark is an animated nighttime adventure about facing your fears from Charlie Kaufman. Starring Jacob Tremblay and Paul Walter Hauser. Premiering February 2 ✨ pic.twitter.com/FUX5V8Nqm8

— Netflix (@netflix) January 11, 2024