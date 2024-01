Se deslinda Xóchitl Gálvez de negociaciones entre partidos que abandera

La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, se deslindó de las negociaciones que hacen los dirigentes nacionales de los partidos políticos de la coalición que abandera como es el caso de Coahuila, donde el PAN denunció que el gobernador, Manolo Jiménez incumplió lo pactado previo a la elección.

Al respecto, la abanderada presidencial insistió en que esos acuerdos ella no los comparte, “a mí me parece, por ejemplo, que las notarías se deben de asignar por examen de oposición, eso es lo que pienso” y reiteró que ella llegó a ser precandidata gracias al apoyo ciudadano.

“Yi no he hecho ningún tipo de acuerdo, de ningún tipo, ni lo aceptaría ni lo haría. He dicho claramente que valoro la capacidad técnica, valoro la honradez y la capacidad de trabajo del que va a ser mi equipo, no hay cuotas, no hay cuates, no hay convenios. Ni se han atrevido a proponérmelo ni lo aceptaría yo. Soy una mujer honesta, transparente, valiente, clara, directa y tengo una forma distinta de hacer política”, declaró.

Desde Los Cabos, Baja California Sur, alertó sobre lo ocurrido en Ecuador donde el crimen organizado se salió de control, por ello dijo que el proyecto que ella encabeza ofrece un ataque frontal a la delincuencia.

“En Ecuador la violencia ha crecido a niveles que se han salido de control y creo que, si en México no nos damos cuenta de lo que está pasando, que hay territorios completos en manos de la delincuencia, en manos del crimen organizado, pues sí es un llamado de atención”.

