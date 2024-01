“Fui leal”. Así rompió Sanjuana Martínez su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) luego de que éste considerara que no son ciertas sus acusaciones contra 2 secretarios de Estado de que le pidieron “moche” para la campaña de Claudia Sheibaum.

Lo anterior a través de su cuenta de X (@SanjuanaNews) en la que compartió una nueva carta en la que critica la aclaración hecha por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a su “Testimonio con la historia detrás del conflicto en Notimex”.

En su publicación pone distancia con López Obrador y acusa corrupción en la STPS:

“El presidente López Obrador siempre defiende a sus funcionarios. Yo ya estoy fuera del gobierno. Fui leal, pero mil lealtad a mis principios y a los mexicanos es primero”.

🔴El presidente @lopezobrador_ siempre defiende a sus funcionarios. Yo ya estoy fuera del gobierno. Fui leal, pero mi lealtad a mis principios y a los mexicanos es primero. Aquí les dejo mi respuesta a la carta aclaratoria de la @STPS_mx no más corrupción. pic.twitter.com/GTRpxhcmfa — Sanjuana Martínez Montemayor (@SanjuanaNews) January 10, 2024

Esto, porque el Ejecutivo federal dijo que no cree que sea cierto el señalamiento de Martínez Montemayor contra los titulares de Gobernación y del Trabajo, Luisa María Alcalde, respectivamente, de que le habrían pedido un “moche” para la campaña presidencial de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En su respuesta argumenta que la nota aclaratoria era previsible ya que los intentos de soborno “no se firman ante notario” y que la “credibilidad de las personas es la que sostiene los dichos” por lo que delega en la opinión pùblica la decisión sobre “a quién creer”.

En el texto de 4 puntos sostiene los dichos de su Testimonio y abunda que durante las mesas de negociación para el proceso de cierre “lamentablemente siempre nos trataron como trabajadores de segunda clase”.

Además de que -según su dicho- no cedió al intento de chantaje, se activó una venganza en su contra que se vio reflejada en las liquidaciones de ella y su equipo, además de que no le agradecieron por “defender el patrimonio de la nación”.

De ahí que, al asumirse como “incorruptible” enfatizó que: “la transformación de México sucederá realmente cuando nos comprometamos todos a combatir la corrupción por encima de grupos, partidos, puestos o gobiernos”.

Presentara pruebas

Por otro lado, el presidente López Obrador también le pidió pruebas de sus señalamientos, además de comentar que:

“Cuando hablo de no traicionar, es como la lealtad, ¿eh?, no estoy pensando en que no me traicionen a mí, no (…) eso, ‘soy muy leal, muy leal, muy leal’. A veces eso es abyección, se llama también lambisconería, de manera más coloquial. La lealtad que vale, que rifa, es la lealtad al pueblo, a los ideales, a los principios, no a las personas”.

Ante esto, horas después la exdirectora de Notimex publicó en X:

“Me pide el Presidente que muestre pruebas de las liquidaciones ilegales (…) y sobre las demás irregularidades, con mucho gusto, las tienen mis abogados que preparan las denuncias”.

🔴Me pide el presidente @lopezobrador_ que muestre pruebas de las liquidaciones ilegales al extinto @SutNotimex asesorado por Arturo Alcalde, padre de la secretaria @LuisaAlcalde y sobre las demás irregularidades,con mucho gusto, las tienen mis abogados que preparan las denuncias — Sanjuana Martínez Montemayor (@SanjuanaNews) January 10, 2024

Tras casi 4 años de huelga que comenzó el 20 de febrero de 2020, el Senado aprobó la extinción de Notimex, la cual estará a cargo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la cual establecerá los montos y resolverá los asuntos legales pendientes de la agencia creada para los Juegos Olímpicos de 1968.

