Tras sus dichos que lo pusieron en el ojo del huracán, Dani Flow ofreció disculpas aunque generó controversia por sus nuevos comentarios.

Lo anterior se produjo en un live del llamado “Rey del morbo” ofreció disculpas por sus comentarios misóginos, machistas y antifeministas. Además de opinar del caso del youtuber ‘Rix’ por abuso contra Nath Campos.

Defiende amistad con Rix

En primera instancia, el intérprete de “Las que no tiene papá” dijo ser amigo cercano de ‘Rix’ por lo que no lo considera un violador a pesar de los dichos de la también youtuber, Nath Campos.

“Si soy amigo de un viola…, yo no considero que tenga ningún amigo viola…, así como tú crees que pasó, yo creo que no pasó y es como si yo te juzgara por creer que sí pasó cuando no hay pruebas, entonces como tú confías en un lado yo confío en otro. Yo no creo que sea un viola…, si fuera uno jamás lo tomaría como amigo a esa persona”, aseguró Dani Flow.

Añadió que no cree en los dichos de la gente que buscan cancelarlo por ser amigo de un presunto violador como lo aseguran los internautas:

“Rix es mi amigo, lo siento, yo no creo lo que la gente que está encima de mí cree y no voy a dejar que la gente escoja mis amigos”.

Disculpas a movimiento feminista

Por otro lado, el cantante de reggaeton afirmó que desconoce sobre el tema del movimiento feminista y dijo que estaría dispuesto a aprender e incluso entablar un diálogo con una integrante del colectivo, pero se dijo preocupado de que quieran “echar encima” al movimiento:

“Lo que me preocupa un poco es que me quieren echar encima al movimiento feminista, soy muy ignorante en ese tema, hay muchos temas que no sé, el feminismo como tal, pero siempre lo he visto como algo positivo, algo que se desarrolla y de lo que me gustaría formar parte de una u otra forma formar parte, aunque no directamente, porque tengo una hija”.

El cantante mexicano indicó que al momento de grabar el podcast de 2022 (de donde resurgieron los dichos de Dani Flow) había pasado por una marcha feminista en donde algunas mujeres destruyeron el negocio de unas señoras.

“Dije que esas rucas ni mujeres se deberían llamar, eso estuvo súper equivocado decir eso, me arrepiento de eso, pero siento que sí están apagando la voz de lo que realmente es el feminismo (…), a mí me gustaría que la voz de mi hija se escuchara y no lo que hace una delincuente, pero siempre he estado a favor del feminismo”, agregó.

Dijo que es consciente de que los comentarios emitidos en el podcast podrían costarle la carrera y de ser así, lo aceptaría, pero reiteró sus disculpas a quienes se sintieron ofendidos con ellas:

Por último, Dani Flow aseguró que “no soy una mala persona, creo en la igualdad (…), tuve un comentario desacertado y quiero mejorar como persona para todos ustedes, pero jamás voy a dejar de ser yo para agradarle a un grupo de personas (…). Me disculpo por haber dicho que las delincuentes no deberían llamarse mujeres”.

