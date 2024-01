Un tiroteo en Minnesota dejó “varias víctimas”.

El hecho ocurrió a las 19:03 horas de este 8 de enero en el área de Big Lake Road y Hwy 33 en el condado de Cloquet, en el estado de Minnesota, en Estados Unidos.

De acuerdo con los primeros reportes de medios locales, indigna que hay ‘varias víctimas’ tras el tiroteo registrado en la zona de Big Lake.

Al sitio acudieron cuerpos de emergencia y agentes de la Policía del condado de Cloquet quienes alertaron a los residentes para no salir de sus hogares.

Sin embargo, los medios locales indicaron que los agentes hallaron un cuerpo en el hotel Super 8, este cadáver podría ser el del tirador.

BREAKING | 4+ dead, including suspect at Super 8 Motel in Cloquet Minnesota active shooter situation

Police believe there is no longer a threat to the public#breaking #cloquet #minnesota

pic.twitter.com/xGjzNv5dPr

— Crime With Bobby (@crimewithbobby) January 9, 2024