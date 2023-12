Gypsy Rose Blanchard, la joven que asesinó a su mamá, quedó en libertad luego de permanecer 8 años en la cárcel.

A casi una década de que Gypsy Rose Blanchard acaparara la atención de los medios tras darse a conocer que en 2015, en Springfield, Misuri, EU, había matado a puñaladas, con la ayuda de su novio, Nicholas Godejohn, a su madre Claudine Dee Dee Blanchard, una mujer de 48 años; este jueves, día de los “Santos Inocentes”, sé reveló que la joven quedó en libertad.

Lo anterior, luego de permanecer 8 años en la cárcel por orquestar el asesinato de su madre, a quien médicamente se le señaló como abusiva, ya que desde que Gypsy Roce nació, Dee Dee afirmó en reiteradas ocasiones que su hija sufría de múltiples enfermedades y discapacidades, incluyendo leucemia, asma, parálisis cerebral muscular y problemas cardiacos.

Sin embargo, todo eso era mentira, ya que en sí, lo que se desarrolló entre la relación de madre e hija, fue algo conocido como el Síndrome de Münchausen por Poder, una enfermedad mental y una forma de maltrato infantil, en donde el cuidador del niño, que casi siempre es la madre, comienza a inventar síntomas falsos o provoca síntomas reales para que parezca que la persona que cuida está enferma.

Este síndrome, en quienes los padecen- como era el caso de Dee Dee- hace que las personas se sientan bien por la atención y ayuda que reciben de las demás personas, ya sean vecinos, conocidos y hasta los propios dotores, por tener un niño enfermo y vulnerable.

Y en el caso del paciente, lo único que genera es un deterioro físico, como el que vivió Rose, quien después de un largo tiempo, se dio cuenta de que su estado de salud no era tan malo como se le hacía creer, por lo que intento en reiteradas ocasiones demóraselo a su madre, pero como era de esperarse, Claudine siempre lo negó, y para que su hija dejará de insistir la castigaba y le hacía creer a todo mundo que estaba muy muy enferma.

Pero, Gypsy cansada de dicha situación, un día sin más dejo de llevar al pie de la letra los tratamientos de sus presuntas enfermedades, y notó que su salud había mejorado, lo cual le permitió incluso tomar el valor de escapar antes de que fuera sometida a otro procedimento médico.

Pero fue tal su mala suerte que, su madre se dio cuanta y la obligó a regresar a casa, declarándola incompetente y reclamando poder sobre ella.

“Simplemente, no estaba de acuerdo”, dice Gypsy, quien afirma que huyó de su casa, solo para ser localizada a las pocas horas. “Ella me encontró, me trajo de regreso y puso documentación diciendo que yo era incompetente y que ella tenía un poder sobre mí”, relató Gypsy para la revista People tras sus primeras impresiones tras salir de la cárcel.

¿Cómo fue que Rose mató a su madre?

Gypsy tras no poderse librar de su madre -al menos hasta 2012-, a través de un sitio de citas cristiano y a escondidas, conoció a Nicholas, un joven de 23 años con el que estuvo en contacto durante tres años. Ambos se vieron en persona solo dos veces: la primera fue en un cine, la segunda cuando asesinaron a Dee Dee en el cuarto de un hotel.

En 2015 Godejohn había visitado Springfield para llevar a cabo lo planeado; se hospedó en una habitación de hotel, ahí esperó a que Rose le avisara que su mamá ya estaba dormida. El joven apareció en la habitación de la mujer y la apuñaló 17 veces mientras Gypsy se escondía en el baño.

Luego del asesinato, la pareja limpió la sangre con toallitas húmedas, tuvo relaciones sexuales en el cuarto de Gypsy y ambos huyeron del lugar.

Ya en casa de su entonces novio, Gypsy Rose publicó un mensaje a través de la cuenta de Facebook de su mamá. “Esa perr* está muerta”, se leía en el posteo realizado el 14 de junio de 2015, lo que llevó a los amigos y conocidos de Dee Dee a llamar a las autoridades.

Posteriormente, la policía local del estado, llego a la casa y hallaron el cuerpo de la mujer que llevaba al menos días de haber sido asesinada; también se dieron cuanta que en el lugar había medicamentos y la silla de ruedas de Gypsy, lo que en un primer momento se creyó que ella había sido secuestrada.

Sin embargo, un día después las autoridades encontraron que Rose, quien intentaba esconderse con su novio en Wisconsin, no solo era mayor de edad, sino que no tenía ninguna enfermedad, por lo que fue detenida junto a su pareja como los presuntos culpables de la muerte de Dee Dee.

A Gypsy tras declararse culpable tras su detención, se le sentenció a 10 años de cárcel por los delitos de asesinato en segundo grado, mientras que a Nicholas se le condenó a cadena perpetua por asesinato en primer grado y aunque al principio se declaró inocente, años después aseguró que todo lo hizo por amor.

BREAKING NEWS Gypsy Rose Blanchard ‘is RELEASED from prison’ eight years after persuading ex to kill her abusive mom.

• Gypsy Rose Blanchard has been released from prison • But prison officials kept the moment as low-key as possible • She persuaded her ex-boyfriend to kill… pic.twitter.com/md8HKFmDiZ

— 1776 (@TheWakeninq) December 28, 2023