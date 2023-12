Una mujer de 18 años que se encontraba embarazada, fue hallada sin vida junto a su novio en un auto; había sido reportada como desaparecida.

Medios estadounidenses dieron a conocer que una joven de 18 años identificada como Savannah, Soto, quien había sido reportada como desaparecida y estaba esperando un bebé, fue encontrada sin vida junto a su novio en un auto en San Antonio, Texas.

De acuerdo con las autoridades del Departamento de la Policía de San Antonio, la fémina y su presunta pareja, identificada como Matthew Guerra, fueron encontrados muertos este 26 de diciembre al rededor de las 4:00 pm, dentro de un automóvil Kia Optima, el cual fue descrito en la alerta de desaparición y, en el cual habrían “raptado” a Soto.

Por otro lado, McManus, el jefe de policías, también refirió que lo anterior se dio gracias a que, un ciudadano identificó el vehículo en la calle y alertó a la familia sobre la ubicación del auto.

De tal suerte que arribaron al lugar y dieron con la escena que fue descrita por las autoridades como “desconcertante”.

“Lo que estamos viendo ahora es una escena del crimen muy, muy desconcertante. Los detectives en este momento la están considerando como un posible asesinato, pero no lo sabemos con seguridad”, dijo el jefe de policías durante una rueda de prensa en los Apartamentos Colinas.

Asimismo, detalló que si bien no se sabe el móvil del crimen, todo apunta a que habría sido un asesinato; y los cuerpos habrían estado en el mismo lugar presuntamente de tres a cuatro días.

¿Cuándo se reportó como desaparecida Savannah, Soto?

Savanna, originaria de Texas, EU, quien fue vista por última vez el viernes 22 de diciembre al rededor de las 2:00 de la tarde cerca de los departamentos donde vivía, fue reportada por su mamá, Gloria Córdova tras no saber nada de su hija, quien tenía nueve meses de embarazo.

Soto, presuntamente habría ido a su cita programada en el hospital, ya que le practicarían un parto inducido el día que desapareció.

