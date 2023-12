A una semana de que entró en operación el Tren Maya, el interés de locales y de turistas nacionales y extranjeros por viajar a bordo de la megaobra, se refleja en las redes sociales y en las inmediaciones del proyecto, donde la falta de información, retrasos en salidas y quejas de los precios, se han denunciado a lo largo de la semana.

El ferrocarril inaugurado el pasado viernes 15 de diciembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador puso a Campeche en los ojos del mundo. Sin embargo, los visitantes que han llegado al estado para viajar en el jaguar rodante han tenido una mala experiencia con los prestadores de servicios turísticos.

Se puede observar la afluencia de viajeros en el parador del malecón, designado como punto de salida de las unidades sur de la empresa Mobility ADO, que presta el servicio de traslado a todas aquellas personas que requieran acudir a la estación San Francisco de Campeche, ubicado entre Siglo XXI y Siglo XXXIII.

¿EN DÓNDE PASA?

Mientras esperaban el autobús con destino a la estación, los asistentes lamentaron la incapacidad de los guías para informarles donde se ubica, las bases de autobuses o taxis que los acerquen al ferrocarril, así como costos y horarios.

“Aquí no nos dan nada de información y hay mucha desinformación, (tanto) que les pregunta uno por dónde pasa, en dónde está el Tren Maya y no nos dicen nada, nos dicen que no hay tren. Nosotros venimos como una aventura sin saber nada, yo dije voy a venir para que no me cuenten”, manifestó, Miguel Martínez visitante de Texas.

Por su parte, José Antonio Pérez, originario de Veracruz, dijo que le pidió al módulo turístico información sobre tarifas e itinerarios de los autobuses que los llevarían a la parada, pero solamente le respondieron que esperara en el parador, ya que desconocían esa información.

“Ojalá que mejore la atención al turismo, es una pena que no puedan informar bien a los que venimos a visitar y vivir la experiencia del Tren Maya”, agregó.

SE ENFRENTAN A BOLETOS AGOTADOS Y RETRASOS

Si bien hay una demanda importante en la compra de boletos, ya que estos se agotan en cuestión de minutos una vez que se liberen a la venta a través de la plataforma Eticket, la experiencia de algunos pasajeros no es grata por los retrasos en las salidas, ya que estos van de media hora hasta tres horas, así como los costos en el menú, donde algunas personas consideraron que son precios exagerados.

Debido a la falta de claridad en los costos de los pasajes, el Gobierno federal dio a conocer las tarifas y descuentos.

De la estación San Francisco de Campeche a Mérida, los adultos mayores pagarán 200 pesos, los locales 250, los nacionales 431.50 e internacionales 574, para clase turista,

Mientras que en premiere los locales deberán aportar 459 pesos, nacionales 688.50 e internacionales 918.

Con destino a Cancún: personas de la tercera edad, 560 pesos; locales, 700; nacionales, mil 166 e internacionales mil 551 pesos, en clase turista; en premiere: local mil 241 pesos, nacionales mil 862 e internacional 2 mil 482 pesos.