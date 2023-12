El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó condenar la guerra del Gobierno de Israel contra Palestina al considerar que “no nos va a ayudar” y mantuvo su postura neutral ante el conflicto que está por cumplir 3 meses.

Este jueves, pese a que la prensa le cuestionó si el Gobierno de México no emitiría alguna condena ante el conflicto bélico que a la fecha ya ha cobrado la vida de más de 20 mil palestinos, el mandatario mexicano descartó hacerlo ya que:

“Porque consideramos que no nos va a ayudar, no sólo a México, no nos va a ayudar a los que queremos paz en el mundo si polarizamos este enfrentamiento, esa es nuestra postura”.

Te podría interesar: Javier Corral realiza denuncia pública tras ser agredido

Y aunque se le insistió que la guerra de Tel Aviv en contra de la organización extremista palestina Hamas, y que de paso cobra la vida de civiles, es considerada por algunos organismos de derechos humanos como un genocidio, López Obrador de manera cautelosa comentó que es “un tema complejo de definición de política exterior”.

Lo cual complemento con reiterar la postura mexicana de buscar la solución pacífica de los conflictos, que no se está a favor del uso de la fuerza y que México apoya en la búsqueda de una salida al conflicto ya que:

“Si nosotros nos definimos de manera más fuerte pues no vamos a poder tener autoridad para ayudar a conseguir la paz. Por eso nuestra política de neutralidad y sí es distinta nada más que con matices porque la política no es blanco y negro, no es maniquea”.

Incluso, argumentó que su administración tampoco condenó el bombardeo de Hamás, y ofreció apoyar la búsqueda de la paz, lo que –a su entender- no le gustó a la embajadora de Israel en México y señaló de “manera simplista” que si no se condenó a Hamas se estaba a favor del terrorismo.

Al respecto, López Obrador dijo que:

Te podría interesar: Senadora Indira Kempis deja bancada de MC

“No condenamos a Hamás porque teníamos que actuar con prudencia ante la magnitud de la represalia que ya estamos viendo, que significa la pérdida de 20 mil palestinos”.

CSAS