La UEFA y la FIFA han recibido un duro golpe la mañana de este jueves 21 de diciembre, esto luego de conocer el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a favor de la creación de la Superliga de clubes europeos, por lo que ahora tienen vía libre para la conformación de su torneo.

De acuerdo con la resolución de este organismo de justicia en la zona europea, tanto la FIFA como la UEFA establecieron normas ilegales para prohibir a algunos clubes de diferentes países participar en esta nueva competición que representaba un riesgo para sus intereses comerciales.

“Cuando una empresa en posición dominante tiene la facultad de determinar en qué condiciones pueden entrar en el mercado empresas potencialmente competidoras, esta facultad, habida cuenta del riesgo de conflicto de intereses que genera, debe ir acompañada de criterios que permitan garantizar su carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado. Pues bien, las facultades de la FIFA y de la UEFA no están sujetas a ningún criterio de esta naturaleza. En consecuencia, la FIFA y la UEFA están abusando de su posición dominante”, se detalla en el comunicado.

Con esta resolución, los doce clubes que iniciaron el proyecto de la Superliga podrían iniciar los proceso para la creación de esta nueva competición, la cual, de acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, busca la participación de los mejores 64 clubes de Europa, divididos en tres divisiones (Star, Golden y Blue) y que contará con ascensos y descensos.

Tras darse a conocer la resolución de este Tribunal Europeo, diversos clubes ya han emitido su postura en donde rechazan de manera categórica la creación de este certamen, pues alegan que va en contra de la esencia del futbol y solamente busca beneficiar el interés económico de un selecto grupo de dueños.

Equipos como Atlético de Madrid, Manchester United, Bayern Múnich, Borussia Dortmund y Sevilla se han pronunciado en contra de esta nueva competición que ha sido impulsada principalmente por el Real Madrid y Barcelona.

Todavía queda mucho tiempo por delante, queda esperar cuáles serán las medidas a tomar por los llamados “clubes rebeldes” para la conformación de la Superliga Europea de Futbol.

UEFA takes note of the judgment delivered today by the ECJ in the European Super League case.

Full statement: ⬇️

— UEFA (@UEFA) December 21, 2023